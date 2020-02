Spotifys vd: Fusket utgör knappt en procent

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Antalet manipulerade strömningar på Spotify uppgår inte till en procent av det totala antalet strömningar, enligt Jenny Hermanson, Spotifys vd i Norden.

– Den siffra jag har, för det senaste kvartalet vi rapporterat, är att det är under en procent av alla streams globalt som är manipulerade, säger hon till Dagens Nyheter.

Därmed uppger Hermanson att siffran är bra mycket lägre än de tre–fyra procent som Rolling Stone tidigare har rapporterat om.

– Precis som vår finanschef Paul Vogel sa vid den senaste kvartalsrapporten så är det här ett extremt litet problem, säger Hermanson.

Hermanson vill inte avslöja för Dagens Nyheter hur många anställda som aktivt arbetar med att bekämpa fusket med köpta strömningssiffror.

Tidigare i år plockades artisten Mange Schmidts låt "In the ghötto" bort från tjänsten sedan han berättat om hur han med enkla knep köpt cirka 100 000 strömningar. I januari ställdes även Sveriges Radio-programmet "Digilistan" tillfälligt in på grund av misstänkt strömningsfusk.