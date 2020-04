Stödpaket lyfte Wall Street

Foto: Mark Lennihan/AP/TT

De ledande indexen vid de amerikanska börserna steg under torsdagen. Centralbanken Federal Reserves stora stödpaket riktat mot små och medelstora företag som presenterades under dagen togs emot väl av investerarna.

Banksektorn hade en bra dag. Till exempel steg J P Morgan 9,1 procent Wells Fargo 9,8 procent och Citigroup drygt 7 procent.

Under dagen meddelade Disney att deras nya strömningstjänst Disney plus nått 50 miljoner prenumeranter och det bidrog till att aktien steg. Vid stängning var aktien 3,5 procent plus.

Dow Jones industriindex steg 1,2 procent, S&P 500 gick upp 1,4 procent och Nasdaqs kompositindex ökade 0,8 procent.