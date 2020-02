Strandade semestersvenskar snart på väg hem

Foto: Borja Suarez/Reuters/TT

Foto: Francisco Ubilla/AP/TT

Hundratals svenska semesterfirare sitter fortfarande fast på Gran Canaria efter det att en sandstorm lamslagit flygtrafiken.

Men det verkar som om väntan kan vara över vid lunch.

Många semesterfirare fick avsluta sin vistelse på Gran Canaria med en natt på flygplatsen. Flera hundra svenskar som skulle ha rest hem med Ving, SAS, Norwegian och TUI drabbades av en massiv sandstorm, en så kallad röd calima, som fört med sig röd sand från Sahara till Kanarieöarna. Men vädret verkar nu bli bättre och hopp finns om att flyget ska komma i gång under dagen.

Värdering av läget

SAS har 360 passagerare med biljetter tillbaka till Arlanda som övernattat på flygplatsen. Presschefen John Eckhoff konstaterar att vädret är bättre men att det krävs både en teknisk och en meteorologisk värdering av läget.

– Vi vet mer omkring lunchtid men vi vill förstås ta hem de passagerare som är på Gran Canaria så snart som möjligt.

Även på svensk mark har resenärer drabbats, som inte kunnat åka iväg på sina planerade solsemestrar. SAS har ställt in tre flighter till Kanarieöarna under förmiddagen, från Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Norwegian har ställt in tio flyg till och från Skandinavien under dagen, varav två från Sverige. I ett pressmeddelande konstaterar flygbolaget att vädersituationen påverkar flygningarna under söndagen och att de informerar sina kunder löpande via sms. Bolaget har åtta flygplan parkerade på Gran Canaria och tre på Teneriffa.

"Vi har jobbat under natten för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt med hotellövernattningar och matkort. Det är en krävande situation eftersom alla flygbolag berörs och de flesta hotell är fulla. Säkerhet är vår viktigaste prioritet och flygplanen måste genomgå tekniska inspektioner för att säkerställa att de inte fått skador från sandstormen", skriver Norwegian i pressmeddelandet.

På hotell

Ving har en planerad hemresa klockan 12.30 till Arlanda för sina 370 passagerare som befinner sig på Gran Canaria.

– De befinner sig just nu på hotell. Vi hoppas att sandstormen inte ska påverka de planerade avgångarna i dag och den information jag har är att planen lyfter som de ska, säger Charlotte Hallencreutz, informatör på Ving.

Två Ving-plan fick under lördagen mellanlanda i Faro, Portugal, i stället för att flyga direkt till Gran Canaria.

– Det var ett flyg från Umeå som kunde åka vidare i natt till Gran Canaria och det andra planet ska åka från Faro till Gran Canaria kl 10.30.

Gulbrun luft

Researrangören Tui räknar med att köra ner semesterfirare till Gran Canaria och Teneriffa under dagen. Men resenärerna får räkna med förseningar.

– Det handlar om 1–2 timmar i snitt på de olika avgångarna. Vi följer givetvis läget och uppdaterar så fort vi kan, säger Adelina Dankova på Tuis presstjänst.

Videoklipp som har publicerats i sociala medier visar hur himlen färgats disigt gulbrun av sanden.

Erik Asp, en av de drabbade resenärerna som tvingades övernatta på flygplatsen, säger till Expressen :

– Vi tittade ut genom fönstret och såg inte ens planen. Sikten var i princip obefintlig.

Spaniens nationella väderinstitut har varnat för kraftiga vindar tills på måndag, enligt Reuters.

Värst drabbat är Gran Canaria, Fuerteventura och Lanzarote.