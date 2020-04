Succéserier läggs på is efter virusutbrottet

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Sedan coronavirusets utbrott har användningen av strömningstjänster för bland annat tv-serier fått ett rejält uppsving. Men framtiden är oklar för tittarfavoriter som "Stranger things", "Grey's anatomy" och "The walking dead" – då produktionen stoppats.

Tolv strömningsfavoriter har på olika sätt tvingats stoppa sin produktion, enligt Expressen s sammanställning av serier som påverkats av coronavirusets spridning.

Framför allt handlar det om planerade inspelningar som skjutits fram – däribland "The walking dead", som skulle ha spelat in sin elfte säsong med start i maj, "Russian Doll", som skulle ha påbörjat inspelningarna i New York i mars, "Riverdale" vars inspelningar i Kanada stoppades sedan en ur personalen varit i kontakt med en smittad och produktionen av den nya Disney- och Marvelserien "The Falcon and the Winter Soldier", avbröts då landet där den skulle ha spelats in, Tjeckien, införde reserestriktioner.

"The undoing", en miniserie från HBO med Hugh Grant och Nicole Kidman, skulle ha haft premiär i maj men kommer att sändas först i höst. Netflixsuccén "Stranger things", vars fjärde säsong skulle släppas i början av 2021, kommer sannolikt att skjutas upp enligt ett uttalande från skådespelaren David Harbour på Instagram.

Även "Carnival row", "Succession", "Grace and Frankie" och "The good fight" har fått skjuta upp sina produktioner.