Svenskor med i topp – men långt från ledning

Foto: Göran Söderqvist

Julia Engström och Camilla Lennarth fortsätter att spela bra i Europatourtävlingen i golf i Dubbo, Australien.

Inför den sista ronden ligger svenskorna tvåa respektive trea bakom överlägsna Manon De Roey. Den 28-åriga belgiskan leder tävlingen med fem slag på totalt 15 under par.

18-åriga Engström är närmast jagande efter att ha gått den tredje rundan på 68 slag, fyra under par, och ligger totalt tio under. 31-åriga Lennarth var två slag sämre än Engström under lördagen, har en sammanlagd score på nio under par, och tappade därmed placeringen som bästa svenska inför söndagens avslutning.