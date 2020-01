Svensktoppen: Miss Li håller greppet

Foto: Maja Suslin/TT

Miss Li ligger kvar i topp ännu en vecka med "Lev nu dö sen". Samtidigt tar Molly Sandéns "Det bästa kanske inte hänt än" ett rejält kliv, från åttonde till andra plats. Veckans Svensktoppen bjuder också på en listdebutant i form av Winona Oak med "Let me know" på plats nio.

1. (1) Miss Li: "Lev nu dö sen"

2. (8) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

3. (3) Smith & Thell: "Hotel walls"

4. (2) Nea: "Some say"

5. (4) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

6. (7) Mando Diao: "Long long way"

7. (Åt) Molly Hammar: "Shortcuts (I can't wait)"

8. (5) Jubël: "Running out of love"

9. (Ny) Winona Oak: "Let me know"

10. (10) Avicii & Aloe Blacc: "SOS"

Bubblare:

Meja: "Todays and tomorrows"

Lovisa Bengtsson: "Snart tystnar musiken"

Lena Philipsson: "Du är aldrig ensam"