Talang får chansen i VM-truppen

Fakta

Målvakter: Anders Svensson, Edsbyn, Jesper Thimfors, Villa-Lidköping, Henrik Kjellson, Västerås.

Försvarare: Joakim Svensk, Edsbyn, Linus Pettersson, Sandviken, Erik Säfström, do, Martin Johansson Villa-Lidköping, Ludvig Johansson, do, Stefan Edberg, Västerås, David Pizzoni, Hammarby, Per Hellmyrs, Bollnäs.

Mittfältare: Daniel Berlin, do, Tobias Nyberg, Vetlanda, Pontus Wilén, do, Simon Jansson, Edsbyn, Martin Karlsson, Villa-Lidköping, Daniel Johansson, Västerås.

Anfallare: Joel Broberg, Villa-Lidköping, Joakim Andersson, do, Erik Pettersson, Neftjanik, Adam Gilljam, Hammarby, Martin Landström, Västerås, Christoffer Edlund, Jenisej, Oskar Wikblad, Edsbyn, Christoffer Fagerström, Bollnäs.