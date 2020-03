Terrence McNally är död – smittades av corona

Foto: H. Rumph Jr//AP/TT

Den amerikanske dramatikern Terrende McNally har avlidit efter att han smittats av coronaviruset. Han var känd bland annat för manuset till filmen "Franke och Johnny" från 1991.

McNallys förläggare uppger i ett uttalande till AFP att dramatikern tidigare haft lungcancer och att han hade försämrad funktion i lungorna. Under sin livstid vann han fyra Tony- och en Emmystatyett.

Bland hans verk finns bland annat musikaler som "Spindelkvinnans kyss" och "Ragtime" liksom pjäser som "Master class" och "Love! Valour! Compassion!". Han samarbetade med musikalduon John Kander och Fred Ebb vid flera tillfällen och hans pjäs "Franke and Johnny in the clair de lune" blev till filmen "Franke och Johnny" med Al Pacino och Michelle Pfeiffer 1991.

Han var öppen med att han var homosexuell redan i början av sin karriär och hans verk hade ofta teman som kärlek, aids och homofobi. Flera Broadwaystjärnor och producenter uttrycker nu sin sorg i sociala medier.

"Är förkrossad över nyheten. Han var en gigant i vår värld, som skickligt tog sig an både musikaler och pjäser. Jag är tacksam över hans stora gärning och hans aldrig sinande vänlighet", skriver "Hamilton"-skaparen Lin-Manuel Miranda på Twitter.

Terrence McNally blev 81 år gammal.