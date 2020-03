Foto: Sony/TT

Spelutvecklaren Naughty Dogs hyllade titel "The last of us" ska bli tv-serie på HBO, rapporterar The Hollywood Reporter.

Playstation 3-spelet, vars uppföljare släpps i maj, handlar om den desillusionerade Joel som ska föra tonårsflickan Ellie genom ett postapokalyptiskt USA där ett virus har förvandlat människor till zombieliknande varelser.

"Chernobyl"-skaparen Craig Mazin samarbetar med kreativt ansvarige Neil Druckmann vid Naugty Dog för att skriva och producera tv-serien.