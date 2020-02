Tobias Karlsson prisades på QX-galan

Fakta

Årets hbtq: Tobias Karlsson.

Årets hetero: Albin Ekdal.

Årets drag: Miss Vanity.

Årets keep up the good work: Regnbågsblod.

Årets scen: "It takes a fool to remain sane" – Ola Salo.

Årets film: "And then we danced".

Årets låt: "Det bästa kanske inte hänt än" – Molly Sandén.

Årets bok: "Inte alltid en dans på rosor" – Tobias Karlsson.

Årets tv-program: "Vår tid är nu" (SVT).

Årets tv-stjärna: Marianne Mörck.

Årets ställe: Secret Garden.

Årets bästa: Damernas fotbollsbrons.

Årets hederspris: Föreningen förintelsens överlevande i Sverige.