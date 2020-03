Tomma läktare när Sverige undvek sistaplatsen

Foto: Janerik Henriksson/TT

När Sverige till slut tog en seger i Algarve Cup var det inte en kotte i publiken som fick se matchen på plats.

Fotbollsdamernas 2–0-seger mot Portugal spelades inför tomma läktare på grund av coronarädsla.

Att bli sjua i Algarve Cup är inte mycket att skriva hem om. Men nog var det skönt för de svenska fotbollsdamerna att avsluta turneringen med en klar seger.

På ett tomt ekande Estádio Algarve i Faro – rädslan för coronaviruset gjorde att man beslutade att spela turneringens tre avslutande matcher utan publik – lyckades Portugal, rankat 31:a i världen, orsaka Sverige offensiv huvudvärk i nästan en halvlek. Sedan lyckades Fridolina Rolfö och Sofia Jakobsson till slut luckra upp det täta försvaret och ordnade det så viktiga 1–0-målet precis före pausvilan.

Seger skadad

Rolfö bröt in i planen från vänster, dribblade sig förbi ett par portugisiskor och spelade fram Jakobsson som kom med fart in i straffområdet. CD Tacónanfallaren fintade i sin tur bort en back, och krutade in ledningsmålet förbi målvakten Inês Pereira.

Några minuter tidigare hade lagkaptenen Caroline Seger bytts ut med en lindrigare skada.

– Hon hade en liten känning i vaden, det var en säkerhetsåtgärd men hon var inte hundra heller, sade assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman till SVT efter den första halvleken.

Men Seger hade ingen klockren start på matchen, och när Nathalie Björn ersatte blev det svenska spelet direktare och mer effektivt. Björn stod överlag för en imponerande insats och var Sveriges kanske bästa spelare i matchen.

Rolfökanon

Efter paus tvingades Portugal sedan flytta upp spelet, i sina försök att undvika sistaplatsen i turneringen, och blev då rejält sårbart för kontringar. Och när spelare som Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson och Fridolina Rolfö får komma rättvända med bollen blir det tungt att stå emot.

Sex minuter in i andra halvlek låg också 2–0 i nätmaskorna bakom Pereira: Rolfö ut till en framrusande Jonna Andersson på vänsterkanten, Andersson med ett inlägg mot mål och sedan en misslyckad portugisisk rensning mot Rolfö som tryckte upp en halvvolley i krysset.

Sverige kunde och borde ha gjort fler mål, men saknade skärpan i de avgörande lägena. Rebecka Blomqvist, Göteborgsanfallaren som gjorde sin första A-landskamp från start, var riktigt nära, men missade öppet mål från nära håll i den 60:e minuten.

17-åriga Hanna Bennison fick på nytt chansen från start och var också nära att göra sitt första A-landslagsmål – ett skott som täcktes av en portugisisk back i första halvlek – innan hon byttes ut efter drygt en timme.

Härnäst för Sverige väntar EM-kvalet hemma mot Ungern den 14 april.