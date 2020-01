Topplistorna: Victor Leksell ny etta

Foto: Adam Ihse/TT

Hov1 håller ställningarna på albumlistan med sitt mixtape "Montague". Men på singellistan dalar deras låtar. Ny på förstaplatsen är Victor Leksell med "Svag".

Album:

1. (1) Hov1: "Montague"

2. (Ny) Eminem: "Music to be murdered by"

3. (2) Yasin: "Handen under Mona Lisas kjol (pt:1)"

4. (3) Dree Low: "Flawless"

5. (4) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

6. (5) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

7. (6) Hov1: "Vindar på Mars"

8. (8) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

9. (11) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

10. (14) Roddy Ricch: "Please excuse me for being antisocial"

11. (9) 1Cuz: "1 år"

12. (10) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

13. (15) Einár: "Första klass"

14. (13) Avicii: "Tim"

15. (Ny) Mac Miller: "Circles"

16. (7) Selena Gomez: "Rare"

17. (12) Harry Styles: "Fine line"

18. (16) Einár: "Nummer 1"

19. (18) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

20. (17) Ant Wan: "Kapitel 21"

Singlar:

1. (Ny) Victor Leksell: "Svag"

2. (11) Greekazo & Dree Low: "Ice cream"

3. (2) The Weeknd: "Blinding lights"

4. (1) Hov1: "Mitten av september"

5. (5) Miss Li: "Lev nu dö sen".

6. (4) Tones and I: "Dance monkey"

7. (3) Yasin & Dree Low: "XO"

8. (6) ZE: "Gflow"

9. (14) Roddy Ricch: "The box"

10. (Ny) Eminem featuring Juice Wrld: "Godzilla"

11. (17) Myra Granberg: "Tills mitt hjärta går under"

12. (16) Dree Low: "Pippi"

13. (10) Yasin: " Pt:1"

14. (Ny) Benjamin Ingrosso: "The dirt"

15. (9) Lellow & Saliboy: "Första klivet"

16. (22) Adel & Dree Low: "No cap"

17. (15) Justin Bieber: "Yummy"

18. (20) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"

19. (21) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

20. (Ny) Eminem featuring Ed Sheeran: "Those kinda nights"

Källa: GLF