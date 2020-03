Tove Lo håller modet uppe med temamiddagar

Fakta

"Studio It's Hits" är en ny satsning från Spotify, där artister bjuds in för att spela in musik – covers eller originalmaterial – i musiktjänstens studio i Stockholm.

Först ut var Victor Leksell som släppte singeln "Fantasi", därefter släppte Tove Lo "I'm coming". Näst på tur står artisten och låtskrivaren Nea som har spelat in en cover på Zara Larssons "TG4M" (som Nea var med och skrev).