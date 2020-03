Tre veckor som fick all idrott att avstanna

Foto: Adam Ihse/TT

Länge var coronaviruset bara något som fanns långt bort i Kina och övriga Asien. Därefter fick några matcher i Serie A ställas in när norra Italien drabbades.

Sedan gick det väldigt fort. Några veckor senare har i stort all elitidrott över hela världen avstannat.

Här är historien om hur oron för coronaviruset fått hela idrottsvärlden att stanna upp på ett sätt som saknar motstycke.

Den 29 januari kommer beskedet att inomhus-VM i friidrott i Nanjing skjuts upp ett år. Det är det första riktigt stora idrottsmästerskapet som stryks från kalendern och plötsligt blir smittan som uppstod i Wuhan i Kina en angelägenhet för hela idrottsvärlden.

Den 3 februari säger basketlandslagets Amanda Zahui att hon inte vill åka tillbaka till sin kinesiska klubb och OS-arrangörerna i Tokyo värjer sig mot uppgifterna om att smittspridningen kan leda till att spelen i sommar ställs in.

Fram tills dess har det mest uppfattats som ett kinesiskt problem. Men nu tas det upp högsta nivå och Japans premiärminister Shinzo Abe förnekar kategoriskt att OS ska ställas in.

Så sent som den 13 februari går chefen för Tokyos organisationskommitté Yoshiro Mori till motangrepp – mot ryktesspridningen.

– Det är många oansvariga rykten gällande coronaviruset, säger han.

Spelen ska inte ställas in.

Det är först den 23 februari som virusoron påverkar idrottsevenemang utanför Kina.

Den dagen avslutas skidskytte-VM i Antholz i norra Italien. Hanna Öberg tar ett brons i masstarten, men snacket efteråt handlar inte så mycket om coronasmittan. Antholz ligger i en region av norra Italien som ännu inte klassats som riskområde.

Men samma dag stoppas fyra Serie A-matcher på grund av att ökade antalet smittade i norra Italien, bland de drabbade lagen finns Albin Ekdals klubb Sampdoria.

Sedan går det fort – det tar bara veckor. Här är vägen fram till den historiska nedstängningen av nästan all elitidrott i hela världen:

25 februari

+ Lag-VM i bordtennis i sydkoreanska Busan, 22–29 mars, skjuts upp.

+ En simtävling med Sarah Sjöström i Milano ställs in.

27 februari

+ Europa League-matchen mellan Inter och Ludogorets i Milano spelas utan publik.

+ SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo är på plats i Japan och konstaterar: "Det är ett allvarligt läge men inte akut. Här arbetar man mot ett OS".

28 februari

+ En cykeltävling i Förenade arabemiraten avbryts i förtid sedan två italienska deltagare testats positivt för coronaviruset. Övriga deltagare och cykelstallens personal sätts i karantän.

+ Schweiz skjuter upp alla fotbollsmatcher i de högsta serierna.

29 februari

+ Virushotet stoppar fem matcher i helgens Serie A. "Zlatan får en ledig helg", skriver TT.

+ Landslagsspelaren Linda Sembrant stoppas på Münchens flygplats och får vända hem. Hon spelar för en italiensk klubb och får inte åka med till Algarve Cup i Portugal.

1 mars

+ Paris halvmaraton ställs in helt och bara eliten får springa Tokyo Marathon. Det är inte bra med stora folksamlingar.

2 mars

+ NBA-basketen förbjuder high fives med fansen.

4 mars

+ Italienska Serie A stoppar publiken på sina matcher fram till den 3 april och flera cupmatcher skjuts på framtiden.

+ Svenska landslagsspelare får inte skaka hand med motståndarna i Algarve Cup.

5 mars

+ SVT sätter reportrar, experter och annan personal som varit på skidskytte-VM i karantän. Samtidigt avgörs världscuptävlingar i Nove Mesto, utan publik.

+ Smittorisken gör att arrangörerna stoppar publiken från kommande helgens skidtävlingar i Holmenkollen, men de blir i alla fall av.

+ – Att ställa in eller skjuta upp OS skulle vara oacceptabelt för de aktiva, säger Japans OS-minister Seiko Hashimoto.

6 mars

+ Danmark stoppar evenemang med fler än 1 000 åskådare, så all dansk fotboll spelas utan publik.

+ "Vi manar till försiktighet men för tillfället planerar vi att spela våra matcher", säger Svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist.

+ Den alpina avslutningen i Cortina d'Ampezzo i norra Italien ställs in.

7 mars

+ Frida Karlsson tar en historisk seger i Holmenkollen sedan hon tagit in över en minut och knäckt Therese Johaug i spurten. Men det är ingen publik på plats på arenan, på grund av smittorisken.

+ Damernas B-VM i ishockey i april i Frankrike ställs in. Damkronorna får ingen chans att gå upp i A-gruppen.

+ NHL stänger ute journalister från omklädningsrummen för att minska smittspridningen.

8 mars

+ Zlatan Ibrahimovic gör tröstmålet när Milan förlorar med 1–2 hemma på San Siro mot Genoa i vad som blir klubbens sista match på ett tag. Dagen efter stoppas alla idrottsevenemang i hela Italien tills vidare.

+ Tennisturneringen Indian Wells ställs in.

9 mars

+ Hela Italien sätts i karantän, inklusive flera svenska fotbollsspelare, som Albin Ekdal.

10 mars

+ Folkhälsomyndigheten höjer risken för allmän smittspridning till mycket hög. Alla folksamlingar med över 500 deltagare förbjuds. Dagen efter bestämmer SHL att spela sista omgången utan publik.

+ Flera utländska fotbollsligor väljer att spela utan publik.

11 mars

+ Svenska distansåkare väljer att inte åka till skidornas världscupavslutining i Nordamerika. Men sprintåkarna tänker tävla.

+ Första Premier League-matchen, mellan Manchester C och Arsenal, ställs in, eftersom flera Arsenalspelare umgåtts med smittbärare.

+ All fotbollspublik stoppas på svenska cupens kvartsfinaler till helgen, liksom på Sveriges landskamp mot Ryssland på Friends arena onsdag den 28 mars.

+ OS-ministern Seiko Hashimoto står fast vid att skjuta upp eller ställa in OS är "otänkbart".

+ Världscuptävlingarna i Åre som ska börja dagen efter ställs in.

+ Finalen i Algarve Cup mellan Italien och Tyskland spelas aldrig på grund av smittorisken.

+ NBA skjuter upp resten av sin säsong.

12 mars

+ Det är en historisk dag i ishockeyns SHL när alla sju matcher i sista omgången spelas utan publik. Slutspelet skjuts upp till 24 mars – till en början.

+ All elitbasketverksamhet i Sverige avbryts och SM-guld delas ut till Luleå (damer) och Borås (herrar) – innan slutspelet ens har börjat.

+ I USA avbryter NHL och fotbollens MLS sina säsonger och collegebasketens slutspel blåses av. Basebollen skjuter upp sin säsongstart.

+ Handbollens SM-slutspel skjuts upp till mitten av april.

+ Annat som skjuts på framtiden eller ställs in är golftourerna inklusive damernas major ANA Inspiration, all tennis, curling-VM, Swim Open i Stockholm. All trav ska köras utan publik.

+ Massor av fotbollsmatcher ställs in i olika ligor och franska tidningen L'Equipe rapporterar att sommarens EM skjuts upp ett år.

+ Arsenals tränare Mikel Arteta är smittad.

13 mars

+ Premier League tar en paus när även Chelseaspelaren Callum Hudson-Odoi visar sig vara smittad och alla matcher i Champions League ställs in. Fifa vill stoppa alla landskamper.

+ Albin Ekdal är det första kända coronafallet i svensk elitidrott. Sampdoriaspelaren är smittad, men mår bra, hälsar han i sociala medier.

+ Golfen ställer in även herrarnas första major, US Masters.

+ Formel 1-premiären ställs in och säsongen ska nu inte börja förrän i slutet av maj. Indycar skjuter också upp fyra tävlingar.

+ Helgens matcher i Svenska cupen i fotboll, som skulle ha spelats utan publik, skjuts upp.

+ All världscuptävlan på skidor ställs in, vilket gör Linn Svahn till sprintcupsegrare.

+ SVT måste ställa in "Vinterstudion" efter kommande helg. Det finns inget kvar att sända.

+ OS-kvalen i handboll skjuts på framtiden.

14 mars

+ Damernas hockeyfinaler och herrarnas allsvenska finaler skjuts på framtiden, men SHL-klubbarna vill att herrarnas slutspel ska ställas in helt.

+ Volleybollens slutspel skjuts upp, liksom innebandyns.

+ Sport-tv-kanalerna dumpar priserna – det finns ingen liveidrott kvar att visa.

+ Bandyförbundet meddelar att herrarnas och damernas finaler ska spelas den 21 mars i Uppsala. Fast utan publik. Det blir i så fall den sista elitidrotten i Sverige som äger rum på ett tag.

+ Skidskyttevärldscupen går i mål i förtid med jaktstarter i Kontiolax i Finland. Tävlingarna körs utan publik.

15 mars

+ Ishockeyförbundet ställer in all hockey, delar inte ut några SM-guld och fryser alla serier. Inga lag flyttas upp eller ned.

+ Svenska Spel stoppar Stryktipset. Utan liveidrott – ingenting att spela på.

+ En söndag i mars är vanligtvis fullspäckad med elitidrott, men denna dag pågår det få evenemang – ett OS-kval i boxning i London och EM i skidorientering i Sibirien. Hemma i Sverige spelas två kvalmatcher till herrarnas elitserie i bandy och slutspelet i futsal. Så fort gick det att stänga ner all elitidrott i världen.

Epilog – fortfarande är det oklart med ett par stora evenemang.

+ På tisdag ska IOK ha ett krismöte om OS med de stora idrottsförbunden och de nationella olympiska kommittéerna. Spelen kan skjutas upp ett helt år.

+ Samma dag ska Uefa ha ett videomöte om hur det ska bli med fotbolls-EM.

+ Även ishockey-VM:s öde kan avgöras på tisdag. Då har Internationella ishockeyförbundet ett möte i Zürich för att avgöra om herrarnas VM kan spelas i Schweiz i mars.

+ Inte heller herr- och damallsvenskan är formellt uppskjutna. De ska börja spela fotboll den 4 respektive 3 april. Men få tror att det är möjligt. På måndagen möts företrädare för klubbarna, Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll för att diskutera frågan.