"Tror inte man kan skriva bättre tv-historia"

The Mamas vann Melodifestivalen med bara en poängs skillnad – och fick ta emot priset av vännen John Lundvik.

Det blev en riktig rysare i lördagens Melodifestival. Med bara en poängs skillnad lyckades The Mamas besegra Dotter och ta hem hela musiktävlingen. Därefter fick gruppen ta emot sångfågelstatyetten av förra årets vinnare John Lundvik, som de tidigare har körat bakom.

– När man säger en poäng känns det helt galet, men en poäng är ju inte bara en person, det är flera. Folket har röstat så pass mycket att vi fick den poängen som slog över. Tänk att folket valde detta och vill vara med i det vi gör, säger Loulou Lamotte.

Nu väntar två månader av arbete, repetitioner och ännu mer arbete innan det är dags att åka till Rotterdam. Trion tror att årets Eurovision kommer att vara en helt annan upplevelse jämfört med Tel Aviv 2019.

– Bara själva grejen att få representera. Innan var det John som gjorde det och vi som backade honom. Nu är det vi som har det ansvaret och den äran, säger Loulou Lamotte.

Vinsten innebär också att de den här gången faktiskt kommer att tävla mot John Lundvik, eftersom han har skrivit Frankrikes bidrag "The best in me".

– Vi har haft turen att omringa oss med godhjärtade människor som också är grymt talangfulla. Det är klart att man blir varandras konkurrenter då på olika sätt, samtidigt som de peppar en, säger Dinah Yonas Manna.

Vill inte leva i rädsla

Både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest har präglats av coronaviruset. I Danmark valde Danmarks Radio att genomföra sin uttagning utan publik, eftersom statsminister Mette Frederiksen uppmanade alla arrangemang med mer än 1 000 åskådare att skjutas upp eller ställas in. Om och i sådana fall hur Eurovision Song Contest kommer att tackla viruset är fortfarande inte bestämt.

– Det känns som att det varje år är någon form av virus eller någonting som alla ska vara rädda för, jag kan inte leva mitt liv i rädsla. Men jag känner med de drabbade och de som har påverkats, jag vill att alla ska vara friska och trygga, säger Haynes.

"Kan vinna"

Dinah Yonas Manna framhåller att Eurovision Song Contest är en folkfest som ska få länderna att enas och tänka på annat.

– Mitt under misär och sjukdom, politiska konflikter, allt sådant ska inte spela någon roll.

Hittills har The Mamas inte hunnit spana in alla konkurrenter i tävlingen, men deras favoriter är Tyskland och Island. Själva planerar de att hålla sig nära sitt grundnummer i Melodifestivalen och ge järnet.

– Vi fixar kanske någon smågrej här och där, men jag tror att vi på det stora hela kommer att behålla helheten och växla upp lite. Det kanske blir lite "surprise, suprise", säger Ashley Haynes.

De är inte oroliga för att "göra en Anna Bergendahl", och åka ut i semifinalen.

– Att jämföras med Anna Bergendahl är en komplimang, hon är grym och har en otrolig karriär bakom sig. Hon har ingenting att skämmas för, säger Dinah Yonas Manna.

TT: Hur tror ni att det går i Eurovision?

– Jag tror på oss, jag tror att vi kan vinna, säger Ashley Haynes.