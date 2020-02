Trygga kvinnor frånkörda på börsen

Fakta

Bolag med störst andel kvinnor respektive män när det gäller aktieinnehav. Procentuell andel samt hur aktien utvecklades under 2019.

BolagAndel kvinnorProcentuell utveckling under ett års tid Billerud43,57,8SEB43,13,7H&M43,042,0Ica-Gruppen42,613,1Nordic Entertainment Group42,0–Sweco41,963,7Ericsson41,61,0Wihlborg Fastigheter41,078,6Handelsbanken40,99,0MQ40,3– 71,0Axfood40,016,7Avanza39,629,1Clas Ohlson39,447,1Electrolux39,2– 6,6Fabege39,139,8Essity39,123,4Bilia38,941,4Cloetta38,536,0Öresund38,310.1SCA37,925,3Totalutveckling: 19,1 procent.Kursutvecklingen bygger på siffror från den 13 februari. Nordic Entertainment Groups aktie har inte funnits under hela tidsperioden. BolagAndel mänProcentuell utveckling 2019Starbreeze74,454,4Leovegas71,0– 1.0Evolution Gaming70,5221,4EQT70,5–Powercell70,4308,9Oasmia69,7– 8,6Minesto69,756,1Byggmax69,6– 11,8SAS69,4– 40,9Pricer69,3117.1Resurs Holding69,2– 4,2SBB69,0125,4Anoto Group68,7– 46,0Netent68,6– 18,3Sensys68,3– 19,7Tobii67,827,4Precise67,521.1Saab66,7– 2,0Svolder65,654,5Lundin Petroleum65,0– 0,9Totaltutveckling: 43,8 procent.Kursutvecklingen bygger på siffror från den 13 februari. EQT:s aktie har inte funnits under hela tidsperioden.