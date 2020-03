United krossade Linz inför tomma läktare

Foto: Kerstin Joensson

Manchester United kan börja planera för kvartsfinal i Europa League efter att vunnit den första matchen borta mot Linz med 5–0.

Matchen spelades inför tomma läktare i Österrike på grund av oron för coronavirusets spridning.

Det har blivit en vanlig syn de senaste dagarna – en stormatch i europeisk fotboll spelad utan publik. Så även i Europa League där United fortsatte att visa fin form efter segern i Manchesterderbyt och vann med 5–0 i första åttondelsfinalen i Linz.

Österrikarna höll emot och låg under med 0–1 tills det hade gott en timme då Daniel James satte 2–0 till Manchester United. Då hade anfallaren Odion Ighalo gett sitt lag ledningen efter nästan en halvtimme.

Mot slutet tappade Linz matchen och allt gick i mål. Manchester United gjorde tre mål de sista tio minuterna, genom Juan Mata samt avbytarna Mason Greenwood och Andreas Pereira på tilläggstid.

FC Köpenhamn är det enda nordiska laget kvar i Europa League och det danska laget med svenske målvakten Karl-Johan Johnsson höll länge 0–0 borta mot turkiska Basaksehir. Det var inte förrän i 88:e minuten som Istanbullaget kunde ta ledningen på straff genom anfallaren Edin Visca.

Matchen i Istanbul var den enda av torsdagens tidiga matcher där publik släpptes in.

Senare under kvällen möts Olympiakos och Wolverhampton bakom stängda dörrar. Publiken släpps inte heller in på matchen Wolfsburg–Sjachtar Donetsk, medan skotska Rangers tar emot Bayer Leverkusen i den blott andra matchen där publik släpps in.

Två matcher är inställda på grund av coronavirusets spridning. Spanska Getafe vägrade åka till Milano för att möta Inter och Roma kunde inte ta sig till Sevilla på grund av reserestriktionerna.