Uteblivet kommatecken får britter att rasa

Brexit delar Storbritannien ner till minsta skiljetecken. Bokstavligt talat. Ett uteblivet kommatecken på ett minnesmynt har nämligen fått vissa språkligt intresserade britter, med författaren Philip Pullman i spetsen, att gå i taket.

"Peace, prosperity and friendship with all nations" står det på ett kommande 50 pencemynt som ska ges ut när Storbritannien nu lämnar det europeiska samarbetet. Alltså: "Fred, välstånd och vänskap med alla nationer".

Men som om Brexit inte vore nog i sig, har nu även den grammatiska formuleringen på myntet sått split mellan britterna, och fått vissa av dem att reagera. Detta eftersom de anser att ordet "prosperity" borde ha följts av ett kommatecken, ett så kallat "Oxford comma".

"Brexit 50p-myntet saknar ett Oxfordkomma, och borde bojkottas av alla litterära människor", rasar den brittiske novellisten Philip Pullman på Twitter, berättar The Guardian.

Stig Abell, redaktör för Times Literary Supplement, skriver att det uteblivna kommatecknet är nära på att ta livet av honom. Under en liknande diskussion 2011 pekades Oxfordkommat ut som det som "skiljer oss från djuren".

Kaka på kaka

Ett Oxfordkomma används före konjunktionerna 'och' eller 'eller' vid uppräkning av tre eller flera saker.

– Det är lite vanligare i amerikansk engelska där det kallas för Harvardkomma. Men inom engelskan finns det olika uppfattningar om användningen av detta kommatecken. Långt ifrån alla är överens och i språkböckerna kan reglerna se olika ut, säger Ola Karlsson, redaktör på Språkrådet.

Syftet med kommatering är att underlätta tolkningen av en text, exempelvis för att undvika syftningsfel. Kommatecken används också för att ange pauser, det vill säga hur en text bör läsas. Men i det aktuella fallet tillför kommatecknet inget för att underlätta tolkningen av texten. Därför, menar Ola Karlsson, missar de brittiska kritikerna själva poängen med att vilja peta in ett kommatecken på minnesmyntet.

– Om ett kommatecken ökar tydligheten och syftningen ska det användas, men inte annars. En tydlig syftning skapas dock oftast på andra sätt, inte genom kommateringen, säger han.

Även inom svenskan används detta kommatecken, även om det inte har fått något tjusigt namn ännu.

– Vi (Språkrådet) tycker dock att vid upprepningar så står konjunktionen och kommatecknet för samma sak. Att det blir tautologi, eller tårta på tårta, med både ett kommatecken och en konjunktion. Men bruket av det här kommatecknet har blivit vanligare i svenskan på sistone, antagligen eftersom vi påverkas av engelskan, säger Ola Karlsson.

Avgörande kommatering

Därmed inte sagt att detta kommatecken alltid är av ondo. Jämför exempelvis meningarna: "Jag tillägnar denna bok till mina föräldrar, Jan Guillou, och Kerstin Ekman." med "Jag tillägnar denna bok till mina föräldrar, Jan Guillou och Kerstin Ekman."

Ibland, skriver The Guardian, kan ett Oxfordkomma vara direkt avgörande. Såsom det blev för en grupp chaufförer i Maine, USA, när de var i konflikt med sin arbetsgivare om övertidsersättning. I lagen räknades det upp ett antal aktiviteter som inte berättigade till övertidsersättning, däribland "packning inför transport eller distribution".

Chaufförerna hävdade att eftersom det saknades ett kommatecken efter "packning inför transport" refererade lagtexten till den enskilda aktiviteten "packning", och inte till "packning" och "distribution" som två separata aktiviteter. Och eftersom chaufförerna distribuerade, men inte packade, borde de ha ersättning för detta. Domaren gav chaufförerna rätt och konstaterade efteråt att det var kommateringen som fällde avgörandet.