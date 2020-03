Vinnarnas finalkritik: För lite schlager

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Det är tjejernas år i Melodifestivalen, enligt flera schlagerveteraner. Men de tidigare vinnarna är kritiska till årets tävling.

Årets Melodifestivalfinal ser ut att bli en kamp mellan Dotter, Anna Bergendahl och The Mamas, om man ska tro förhandsspekulationerna. Men flera tidigare Melodifestivalvinnare tycker att tävlingen har tappat schlagergnistan.

Roger Pontare tog hem hela kalaset 2000 med låten "Vindarna viskar mitt namn" och i år hejade han på Frida Öhrns "We are one" – en "traditionell Melodifestivalsång" beskriver han den som. Den tidigare Cookies 'n' Beans-medlemmen fick dock se sig besegrad av Felix Sandman i Andra chansen.

– Jag har upptäckt att festivalen har förändrats, det är ett trendbrott. Det är helt andra typer av sånger och ett helt annat sätt att sjunga på. Låtarna är inte starka nog. Men jag tror att det är en generationsfråga, säger Roger Pontare.

Kikki Danielsson, tvåfaldig vinnare i Melodifestivalen, tycker också att det var bättre förr. Hon gillade Melodifestivalen bäst på liveorkesterns tid och har inte någon favorit i finalen.

– Det är inte fokus på musik längre, det är fokus på bomber, färger och danser. Det är ungdomarna med sina hjärtröster som styr i dag. Så får det vara, det är tidens gång, säger hon.

"Arvingarna får ställa upp"

Arvingarnas Casper Janebrink tror att Anna Bergendahl, Hanna Ferm, Dotter och Victor Crone har en bra chans i tävlingen – men tycker att det är för lite schlager i årets omgång.

– Musiken som spelas i dag är ganska modern, det är inga klassiska schlagerlåtar direkt. Förra året var det Arvingarna som stod för det, vi får väl ställa upp nästa år igen så det kommer in lite klassisk schlager, för det gillar vi, säger han.

Schlagerveteranen Towa Carson, som senast tävlade 2004 med "C'est la vie", trycker på hur viktigt det musikaliska är.

– Jag hoppas att det blir någon som sjunger en melodi som vinner, ingen rappare.

Hejar på vännen

Sedan Sanna Nielsen slutade på en tredjeplats i Eurovision med låten "Undo" 2014 har ingen kvinna vunnit Melodifestivalen. Nu hoppas Anna Book på förändring.

– Jag tror på Anna Bergendahl, Dotter eller The Mamas. De har väldigt bra låtar. Jag tror att det är tjejernas år i år, de är taggade och har snygga, härliga nummer, säger Anna Book.

Sveriges senaste Eurovisionvinnare Måns Zelmerlöw lyfter fram sin favorittippade kompis.

– Jag tror att Dotter kommer att vinna i år. Jag känner henne bra och jag tycker att hon har ett sjukt snyggt framträdande. Hon är svincool på scenen, hon sticker ut i det här startfältet och jag tror att hon hade gjort det grymt bra i Eurovision.

Fakta Fakta: De vinner enligt veteranerna Ann-Louise Hanson, har tävlat 14 gånger i Melodifestivalen: Hanna Ferm och Victor Crone. Bra låtar, det är det Melodifestivalen handlar om, säger hon. Christer Lindarw, har tävlat tre gånger i Melodifestivalen: Antagligen står det mellan tre tjejer, Dotter, Anna Bergendahl eller Hanna Ferm. En eventuell skräll är den här killen som sjunger den Aviciiaktiga låten från sista deltävlingen, säger Christer Lindarw och syftar på Victor Crones "Troubled waters". Andreas Johnson, har tävlat i Melodifestivalen sju gånger: Jag håller på Mariette. Jag gillar henne både privat och det hon gör på scenen. Men jag tror att Anna Bergendahl har en chans, och Dotter. Det är tjejernas år i år. De har väldigt bra personor som artister och sticker ut på sitt sätt. Det är bra "girl power", det har jag alltid premierat och tyckt om, säger han. Visa mer...

Fakta Fakta: De vinner enligt veteranerna Det krävs för att en låt ska vinna, enligt schlagerveteranerna: Kikki Danielsson, vann tävlingen 1982 och 1985: Det gamla, en fin vers, sedan kommer en kanonrefräng, ett stick – och en tonartshöjning såklart! Måns Zelmerlöw, vann tävlingen 2015: Låten måste sticka ut, ha ett budskap och en historia. Jag byggde numret på mina erfarenheter som barn med utanförskap. Allt sådant gör mycket, men jag tror att det går att vinna utan det. Towa Carson, har tävlat i Melodifestivalen tre gånger: Melodi ska det vara! Ungdomen, de ska bara ha rap och hiphop och sådant. Jag förstår inte musiken nu för tiden. Ann-Louise Hanson, har tävlat 14 gånger i Melodifestivalen: En låt som berör med en gång, vackra melodier och den ska sjungas av en sångare eller sångerska som har en bra röst. Allt ska stämma och personen i fråga ska kunna nå ut genom tv-rutan, det är det inte alla som gör. Siw Malmkvist, vann tävlingen 1959 och 1961: Du ska kunna låten nästan direkt. Sedan ska den beröra ordentligt, det är mycket "blaha"-låtar nu. Roger Pontare, vann tävlingen 2000: Den största ingrediensen är närvaron. Det finns beställningsjobb, att någon artist gör en låt bara. Men det funkar inte så, det måste vara någon som är i symbios med låten. Anna Book, har tävlat i Melodifestivalen tre gånger. Skulle ha medverkat 2016 men blev diskad: Den måste beröra, antingen ska den förknippas med någonting sorgligt eller så ska man bara vilja upp och dansa. Det handlar om känslor och äkthet, man kan inte lura dem där hemma i tv-soffan. Casper Janebrink, vann tävlingen 1993 med Arvingarna: En tonartshöjning är aldrig fel! Refrängen ska vara medryckande och jag gillar när det är upptempo, man ska bli glad. Andreas Johnson, har tävlat i Melodifestivalen sju gånger: Vi har sett lite olika vinnarlåtar genom åren, inte trodde kanske någon att Frans låt skulle gå hela vägen. Det gick jättebra för den. Att det ska vara storslaget är inte allt. Christer Lindarw, har tävlat i Melodifestivalen tre gånger: Det ska vara en hook eller "catchy" grej man kan fastna för, sedan är jag svag för melodier. Jag älskade Anna Bergendahl förra året eftersom det var en så vacker melodi. Visa mer...