Volvo Cars anklagas för avgasfusk

Volvos suv-bilar släpper ut uppemot tolv gånger mer kväveoxider i normal körning än vad som anges i tester, hävdar en tysk miljöorganisation som anklagar bilföretaget för medvetet fusk, likt "dieselgate".

Volvo nekar bestämt till någon form av manipulation.

Det är stor skillnad på hur mycket kväveoxider Volvomodellen XC60 släpper ut i testmiljö, enligt miljöorganisationen DUH:s egna tester. Forskarna på DUH upptäckte vad de kallar en olaglig mätanordning i bilen som gör att den släpper ut mer avgaser i verklig körning. I temperaturer mellan 9 och 22 grader släpper bilens dieselmotor ut fyra gånger mer kväveoxider än vad som är tillåtet enligt normen Euro 5.

Och när temperatursensorn kyldes ner till mellan noll och minus fyra steg utsläppen med uppemot tolv gånger mer än i den vanliga testmiljön.

– Fordon med så höga verkliga utsläpp kan inte tillåtas få fortsätta smutsa ner luften i våra innerstadsområden, säger DUH-direktören Jürgen Resch enligt nyhetsbyrån AFP.

Dieselgate

Om uppgifterna stämmer påminner Volvos hantering av mätmetoder för utsläpp om den tidigare "dieselgate", där Volkswagen till sist tvingades erkänna att man medveten fuskat med utsläppsmätningarna: VW fick ner utsläppen med hjälp av ett dataprogram som fick bilen att släppa ut mindre i testlaboratoriet än ute på vägen i verklig körning.

Men Volvo nekar till någon sådan manipulation och pekar på att utsläppen alltid varierar beroende på bland annat väder och hastighet:

"Vi känner inte till vilka förhållanden som gällde under det aktuella testet och kan därför inte kommentera resultatet. Dock skiljer sig alltid testresultat åt beroende faktorer så som hastighet, last och väderförhållanden. Alla våra bilar är dock testade, certifierade och godkända enligt gällande regelverk och tekniken som används för avgasrening är standard i industrin och väl kända för myndigheter. Volvo Cars har aldrig använt några former av manipulation av tester", skriver Volvos pressavdelning i en kommentar till TT.