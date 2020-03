West Ham vill inte ge titeln till Liverpool

Foto: Jon Super/AP/TT

Premier League kanske inte kan spelas klart och Liverpool kan gå miste om titeln.

Fotbolls-England famlar nu efter lösningen på hur fotbollssäsongen ska avgöras.

Premier League-fotbollen blåstes av helt på fredagen sedan Chelseaspelaren Callum Hudson-Odoi och Arsenals tränare Mikel Arteta smittats av det nya coronaviruset

Alla matcher är uppskjutna till åtminstone den 4 april, men faran väntas inte vara över på flera veckor. Det kan innebära att det dröjer länge innan fotbollen kan återupptas.

På torsdag ska Premier League-klubbarna träffas igen för att diskutera frågan.

"Kan inte slutföras"

Engelska fotbollförbundets ordförande Greg Clarke tror inte att säsongen ens kan spelas färdigt, uppger källor till The Times.

Frågan är vad som händer då. Liverpool leder med 25 poäng med nio matcher kvar att spela och är på väg mot sin första ligatitel på 30 år. Klubben kunde ha säkrat titeln mot Everton på måndag om helgens matcher gått lagets väg och ett alternativ är att utse Liverpool till mästare.

Men det finns röster inom Premier League som vill avsluta serien och stryka alla resultat.

Mest rättvist

West Hams vice ordförande Karren Brady skriver i tidningen The Sun att det vore den mest rättvisa lösningen.

"Vem vet vilka som hade flyttats upp och ner i tabellen om matcherna hade kunnat spelas", skriver Brady vars klubb ligger två placeringar ovanför nedflyttningsstrecket.

Skulle serien inte spelas klart skulle det drabba engelsk fotboll ekonomiskt. Sändande tv-bolag skulle kunna vägra betala för rättigheterna eftersom matcherna inte spelats.

– Premier League får in tre miljarder pund (motsvarande 37 miljarder kronor) per år i tv-rättigheter från hela världen. Det skulle orsaka stora ekonomiska konsekvenser om serien inte kunde spelas klart, konstaterar en källa i tv-världen i The Times.