WHO:s uppskattade coronadödlighet överdriven

Världshälsoorganisationen WHO medger att uppskattningen om coronavirusets dödlighet troligtvis är överdriven, rapporterar .

Tidigare i veckan konstaterade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att risken att dö av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset, är 3,4 procent. Det jämfördes med dödligheten vid en vanlig säsongsinfluensa, som ligger på 1 procent.

Men WHO:s jämförelse haltar då uppskattningen av covid-19 bygger på hur många som avlider av de som har sökt vård, medan siffran för säsongsinfluensa – som har mätts under en längre tidsperiod – gäller andel avlidna av samtliga smittade.

– Ska man relatera det till hela befolkningen så måste man veta hur många som har varit smittade som inte har dykt upp i sjukvården, säger statsepidemiologen Anders Tegnell till SVT.

– 3,4 procent är en ögonblicksbild globalt sett av CFR (case fatality rate, ungefär: "avlidna per bekräftad smittad"). Tidigt under ett utbrott kan siffran vara hög eftersom de allvarligaste fallen fångas upp. I Kina har CFR minskat dramatiskt sedan utbrottets början, säger Carla Drysdale från WHO.