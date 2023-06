Alstermo/Älghult och Stockaryd/Rörviks IF kryssade efter svängig match

Alstermo/Älghult tog emot Stockaryd/Rörviks IF hemma på Amokabel Arena på tisdagen. I första halvlek var det Alstermo/Älghult som tog greppet om matchen, med en 2-1-ledning. Men i andra halvlek kom Stockaryd/Rörviks IF in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i division 5 Småland södra herr slutade 3-3.