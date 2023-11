Amo HK jagar nya poäng efter trendbrottet

I dag är det dags för Ystads IF att ta sig an Amo HK i Ystad Arena i Handbollsligan. Amo HK spelade lika mot Alingsås, 35-35, senast och bröt sin dystra svit på tre raka förluster. Det blev seger i den senaste matchen för Ystads IF, 42-31 mot Hallby hemma.