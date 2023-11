Äntligen match igen när Lyckeby C möter Dänningelanda A2

Matchledigheten är över och Dänningelanda A2 gästar i dag Lyckeby C i division 2 sydsvenska norra herr i bordtennis. Dänningelanda A2 har en svit på fyra matcher utan förlust inför mötet med tredjeplacerade Lyckeby C. Det blev seger i den senaste matchen för Lyckeby C, 8-2 mot Sävsjö hemma.