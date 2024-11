Med två ”nya” centrar in i truppen mönstrades fyra nykomponerade kedjor där Jacob Svensson flyttades ut på en kant, medan Isak Hellerstedt startade som avlastande 13:e forward.

Taif ledde med 2–0 efter halva matchen (mål av Oscar Birgersson i PP(!) och Melker Eriksson), innan Vimmerby tilläts reducera och kvittera inom loppet av 1,17 minuter. I tredje perioden klev Oliver Bohm fram som matchhjälte för Taif. Först satte den resolute backen trean via ett fräckt solonummer där han rundade kassen och sedan när han sköt och Melker Eriksson styrde in sitt andra mål för aftonen till 2–4. I slutsekunderna skickade Arvid Westlin sedan in 2–5 i tom kasse.