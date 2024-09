Dan Magnusson: Därför går Östers IF och Vito Stavljanin skilda vägar

Vito Stavljanin lämnar tjänsten som sportchef i Östers IF efter tre år.

Vito Stavljanin lämnar tjänsten som sportchef i Östers IF efter tre år. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

När Vito kontrakterades som sportchef i Östers IF för tre år sedan var det en värvning som gav eko i fotbolls-Sverige. Under tretton år som chefsscout i Malmö FF hade Vito hunnit skaffa sig både kontakter och respekt.

I samband med att Stavljanin presenterades på Visma Arena sommaren 2021 kommunicerade föreningen följande mål: ”Östers IF har satt upp två huvudsakliga målsättningar i sin verksamhetsplan. Att föreningen 2025 skall vara ett etablerat allsvenskt lag och en av de främsta föreningarna i landet när det gäller spelarutveckling.”

Apropå ovan nämnda aktiviteter på transfermarknaden bör sägas att fler personer än sportchefen fattar beslut kring värvningar av spelare. Att ta in ett nyförvärv mot en tränarens vilja är till exempel väldigt mycket mer undantag än regel.

Det Stavljanin framförallt bidragit med under sina tre år som sportchef i Östers IF är alltså inte en markant förbättrad tabellposition – men däremot många sköna, tvåsiffrigt antal, miljoner in till klubbkassan tack vare spelarförsäljningar.