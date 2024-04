Dan Magnusson: Det här tippade skrällgänget lär få bekänna färg direkt

2024 års Växjö DFF. Bakre raden från vänster: Elvira Hammarbäck, Emil Ejermo (assisterande tränare), Thea Öhman, Thórdís Ágústsdóttir, Sophia Redenstrand, Emma Holmqvist, Samu Kauppila (head of performance), Victoria Svanström. Mittenraden från vänster: Heidi Ellingsen, Freja Ekstrand, Tonny Johansson (målvaktstränare), Maria Kunštek, Ronny Johansson (lagledare), Bryndís Níelsdóttir, Andreas Bengtsson (idrottspsykologisk rådgivare), Larkin Russell, Mimmi Nurmela. Främre raden från vänster: Nesrin Akgün, Elin Nilsson, Tilda Torstensson, Matilda Bergstrand (assisterande tränare), Alexandra Jonasson, Emma Pennsäter, Olof Unogård (huvudtränare), Maja Bay Østergaard, Tilde Johansson, Dessislava Dupuy.

2024 års Växjö DFF. Bakre raden från vänster: Elvira Hammarbäck, Emil Ejermo (assisterande tränare), Thea Öhman, Thórdís Ágústsdóttir, Sophia Redenstrand, Emma Holmqvist, Samu Kauppila (head of performance), Victoria Svanström. Mittenraden från vänster: Heidi Ellingsen, Freja Ekstrand, Tonny Johansson (målvaktstränare), Maria Kunštek, Ronny Johansson (lagledare), Bryndís Níelsdóttir, Andreas Bengtsson (idrottspsykologisk rådgivare), Larkin Russell, Mimmi Nurmela. Främre raden från vänster: Nesrin Akgün, Elin Nilsson, Tilda Torstensson, Matilda Bergstrand (assisterande tränare), Alexandra Jonasson, Emma Pennsäter, Olof Unogård (huvudtränare), Maja Bay Østergaard, Tilde Johansson, Dessislava Dupuy. Foto: JOACHIM ARONSSON

Match mot ett Piteå IF DFF, laget som slutade fyra i serien förra säsongen.

Till sist: Premiärelvan känns klar till tio elftedelar med tanke på hur Olof Unogård matchat sitt lag under försäsongen. Det enda som han in i det sista lär fundera på är vem han ska bänka för att få in försäsongens främsta poängplockare, Dessislava Dupuy (8+2), i startelvan?