Drömlott för Häcken i CL-kvalet

Häcken och The New Saints möts i ett dubbelmöte. Första matchen spelar Häcken på hemmaplan, antingen den 11 eller 12 juli. Returen spelas sedan på bortaplan, en vecka senare.

The New Saints kommer från den walesiska staden Llansantffraid-ym-Mechain, vid den engelska gränsen. Klubben har vunnit den walesiska ligan de två senaste åren. Den walesiska ligan ligger på plats 50 på Uefas ligaranking, jämfört med allsvenskans plats 23.

Häcken var oseedat och kunde lottas mot följande lag: Ferencvaros (Ungern), Ludogorets (Bulgarien), Zalgiris Vilnius (Litauen), Shamrock Rovers (Irland) och The The New Saints (Wales). Av dessa var Shamrock Rovers och The New Saints de, på pappret, lättare lottningarna.