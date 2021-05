Elin Karlsson ett år efter sin operation: ”Det här året har varit tuffare än förra”

Trots att hon nu är ruskigt nära comeback har den senaste tiden varit den jobbigaste under hela konvalescensen.

Det var under en träning sent i mars förra året som Elin Karlsson vred till sitt knä. Pang, så var säsongen över och en lång frånvaro från fotbollen väntade.

Trots det har de senaste veckorna varit de tuffaste under hela året. Förklaringen till det sitter i de egna förväntningarna på sig själv och längtan till fotbollen.

Vägen in i spel kan dock blir lite krångligare än under ett vanligt år. I normala fall, i en värld utan coronapandemin, hade F19-laget varit perfekt att börja med. Nu får de inte spela och då blir det att kastas rakt in på högsta möjliga nivå.