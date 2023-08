Faraj räddade AIK – revansch efter självmålet

Men sju minuter senare skulle bollen leta sig in i mål för BP när Alexander Johansson gav bortalaget ledningen.

Innan halvtidsvilan skulle Otieno få rättfärdiga sin tidiga miss när han nickade in 1–1 för AIK.

– Han nickar på mig och jag hinner inte reagera, så den går in i eget mål. Då kändes det riktigt tungt, säger Faraj till Discovery.

– Det var jätteviktigt, speciellt för det mentala också. Det hjälpte mycket just då. Sen var det bara att försöka jobba sig in de sista slutminutrarna och få in ett till mål, men tyvärr så lyckas vi inte med det idag, svarar Faraj på Discoverys fråga om hur det kändes att få revansch på självmålet.