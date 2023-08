Följ Alvestas säsong i Hockeyettan – vi sänder alla matcher

– Det är få saker som slår livekänslan man får på plats, men som gammal hockeymorsa uppskattar jag verkligen att kunna se matcher var jag än är. Vi har jobbat upp vår tv-redaktion under flera år och det är precis sånt här vi vill kunna erbjuda våra läsare. Det här är en karamell vi längtat efter att kunna presentera, så det känns otroligt bra i dag, säger Kristina Bingström, chefredaktör på Smålandsposten.

Alvesta har redan gått på is och i kväll spelas första träningsmatchen mot blivande seriekollegan Karlskrona. Den matchen kan ni också se hos oss på Smålandsposten. Vi kommer också att sända träningsmatcherna mot Dalen, Pantern och Tyringe de kommande veckorna.

För att se matcherna behöver du ha en prenumeration på Digital plus, helg eller komplett. Just nu kan du testa Digital plus en månad för 49 kronor.