Fotbollens kris: "Segregationen mer tydlig"

Foto: Stefan Jerrevång/TT

De allsvenska klubbarnas kapital utraderas och konkurser väntar. Enbart Malmö FF står kvar med pengar på banken.

Skräckscenariot målas upp i en studie som gjorts av den ansedda revisionsbyrån EY.

Han anser att rapporten inte ger en heltäckande bild av hur situationen är i de allsvenska klubbarna och hur viruskrisen slår. Samtidigt tecknar Hunt ett tillstånd som är djupt bekymmersamt och med – om det vill sig illa – långtgående konsekvenser för enskilda klubbar och för elitfotbollen.

– Jag läste rapporten, men man har inte tagit hänsyn till de besparingar man kan göra. Det finns också andra intäkter. Är man lite kreativ kan man hitta alternativa intäktsmöjligheter, säger Peter Hunt.

IFK Norrköping drar in pengar på bland annat gym och restaurang och diverse arrangemang. Samtidigt är spelartruppen och anställd personal korttidspermitterad.

– Ser man enbart till spelartruppen är det en besparing på ungefär en miljon i månaden.

"Effekterna mycket större"

Hur stora intäktsbortfallen blir för klubbarna hänger mycket ihop med hur länge man måste spela utan publik om allsvenskan kommer i gång.

– Effekterna blir förstås mycket större om vi får scenarier med åtta hemmamatcher utan publik, eller en hel säsong utan publik. Sedan är det frågan hur klubbarna kan hantera sina säsongskort. Om man måste betala tillbaka eller delvis betala tillbaka eller hur man nu gör. Det beror på vilken lojalitet man kan uppbära från supporterskaran.

– Ett par föreningar är extra utsatta och det är de med en stor andel publik i sina intäktsmodeller, som Hammarby, Göteborg och en del andra. Där slår det hårt, för att inte tala om de klubbar som redan i dag står runt plus-minus-noll, säger Hunt.

För klent stödpaket

Han tror att hans egen klubb förlorar uppemot 20 miljoner om publiken stängs ute fram till tidiga hösten. Dessutom finns risken att sponsorernas möjlighet att följa tecknade avtal kan begränsas av minskad betalningsförmåga.

Hunt tror inte att statens stödpaket på 500 miljoner kronor, fördelat av Riksidrottsförbundet, ger mycket till lindring hos de allsvenska klubbarna.

– Definitivt inte pengar i proportion till omsättningen. Jag kan tänka mig att om man förhandlar fram en viss summa till de allsvenska klubbarna så fördelas klubbarna samma summa.

Omförhandla tv-avtalet

Peter Hunt satt tidigare i Svensk elitfotbolls styrelse. Hans förslag till intresseorganisationen är att den borde ta en diskussion med Discovery, som från och med i år har de allsvenska tv-rättigheterna.

– Lite grann skulle man försöka förhandla om femårsavtalet och tidigarelägga intäkter till klubbarna nu när tiderna är som svårast. Då skulle Sef ha några år på sig att parera situationen. Någonstans där skulle man kunna hitta en möjlighet att balansera ut pengarna under de här åren.

– Vi hade ett liknande fall för några år sedan när C More köpte rättigheterna efter Kentaros konkurs. Jag tror att vi i Sef förlorade 60-70 miljoner i den konkursen. Då hade vi en dialog med C More, där de betalade ut lite mer för att täcka de förlusterna.

IFK Norrköping tillhör seriens rikaste klubbar. Hunt ser framför sig hur klubbar med god ekonomi lär vidga avståndet till de mindre bemedlade.

– För IFK Norrköpings del är jag inte bekymrad. Man kan vända på steken och se vilka möjligheter som öppnar sig på spelarmarknaden. Det är inte så att vi ligger på latsidan. Vi tittar på alternativa lösningar för spelare som vi ringat in, men hade jag varit i en förening utan kapital hade det varit fullständigt omöjligt i dag.

Ökad segregation

– Risken, om vi ser på svensk fotboll och inte på enskilda klubbar, är att segregationen blir än mer tydlig. De klubbar med bättre ekonomi kommer bättre ur den här situationen och de med sämre ekonomi får jätteproblem.

TT: Som landet ligger nu, tror du att allsvenska klubbar går i konkurs redan i år?

– Det är inte orimligt. Mitt scenario är annars att allsvenskan aldrig kommer att klara av att ha 16 lag. Den sportsliga nivån kommer inte att vara tillräckligt bra. Att hålla 16 lag i allsvenskan tror jag blir jättesvårt. Vare sig man vill eller inte kan det bli en följd av den rådande situationen, säger han.

I veckan möter representanter för elitfotbollen Folkhälsomyndigheten för fortsatta diskussioner om eventuell allsvensk start i mitten av juni.

– Vi måste lyssna på vad Folkhälsomyndigheten har att säga. Vi är inte viktigast i dag, det är hur vi kan begränsa och kontrollera pandemin. Kommer det signaler att man bör undvika att spela fotboll, om det föreslagna regelverket från Sef inte räcker till... då är det bara att skjuta en start framåt, säger Hunt.