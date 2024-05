Här är alla resultat från Växjöloppet 2024

Friidrott • Publicerad onsdag 14:38 • Uppdaterad onsdag 15:09

Starten har gått för 10-kilometersloppet. Foto: Lars-Göran Rydqvist

Män 21,1 km

1) Andreas Davidsson Högby IF 1:10:11, 2) Markus Vall STOCKHOLM 1:13:48, 3) Isac Karlsson Tranemo IF Skidklubb 1:15:31, 4) Johan Nordström Högby IF 1:15:59, 5) Simon Bloss IFK Växjö 1:17:38, 6) Fredrik Stålmark Växjö Löparklubb 1:21:05, 7) Kristoffer Georgsson Lönashult GoIF 1:21:33, 8) Anton Rehn Högby IF 1:22:43, 9) Johan Stark Lönashult GoIF 1:22:59, 10) Klas Persson SK Graal 1:23:54, 11) Niclas Gribing Lönashult GoIF 1:24:24, 12) Anders Nilsson Växjö Löparklubb 1:24:36, 13) Emil Strandberg Jönköping 1:26:41, 14) Daniel Windisch Höglandets Triathlon 1:26:52, 15) Eric Fridehem Öjaby Runners 1:27:57, 16) Magnus Franzén Emmaboda Verda OK 1:28:30, 17) Patrick Carlsson Ljungby Friidrott 1:28:34, 18) Johan Andersson 1:29:04, 19) Simon Svensson Lönashult Goif 1:29:36, 20) Stanislav Matsotskyi Växjö Titans 1:29:58, 21) Ulf Alexandersson 1:29:59, 22) Karl-Johan Johnsson Umara Sports Club 1:30:13, 23) Hans Ydremark 1:30:30, 24) Jörgen Schöld 1:30:31, 25) henrik egerbo 338 småland 1:31:28, 26) Henrik Järnek 1:32:12, 27) Tim Karlsson WILYFT 1:32:28, 28) Mattias Ekman Apladalens LK 1:32:48, 29) Andreas Petré VPIP 1:32:48, 30) Johan Elfström Micropower Group 1:34:25, 31) Björn Fredriksson Vaggeryds Sok 1:34:31, 32) Johan Hedlund Karlskrona CK 1:34:41, 33) Simon Kristoffersson Ljungby FIK 1:34:55, 34) Adam Georgsson Fortnox AB 1:35:01, 35) Tomas Bergström IFK Växjö 1:35:14, 36) Sebastian Skoog Norrhult 1:35:15, 37) Gunnar Jonasson Nufotec Design 1:35:39, 38) Martin Giraud ASA runners 1:35:42, 39) Felix Perez Växjö Löparklubb 1:36:19, 40) Yang Shin Växjö löparklubb 1:36:48, 41) Anders Gustavsson 1:36:57, 42) Jakob Wall Umara Sports Club 1:37:58, 43) Magnus Gunnarsson Fortnox AB 1:38:47, 44) Elias Värnlund Björkshults IF 1:38:51, 45) Markus Petersson IK NocOut.se 1:38:53, 46) Viggo Strömberg Vederslöv Dänningelanda IF 1:38:58, 47) Leif Jonsson Strömby 1:39:27, 48) Adam Nilsson 1:39:45, 49) Jimmy Lorentsson Lönashult GoIF 1:39:59, 50) Rasmus Sdefaire Lönashult GoIF 1:40:05, 51) Alexander Gustafsson 1:40:53, 52) David Berg Umarasportsclub 1:41:17, 53) Jörgen Kjellsson Brittatorp TK 1:41:17, 54) Isac Elingfors Växjö OK 1:41:18, 55) Jörgen Agerbjer Frostamultisport 1:41:26, 56) Maurice Weber 1:42:49, 57) Hennadii Chervonenko 1:42:55, 58) Gabriel Walter Sockertoppen IF 1:43:03, 59) Albin Ljungdahl Fortnox AB 1:43:10, 60) Anders Rehn Högby if 1:43:18, 61) Daniel Bäckgren 1:43:26, 62) Benny Gummeson Länsförsäkring Kronoberg 1:43:27, 63) Joakim Hulth 1:43:30, 64) Andreas Nymberg 1:44:06, 65) Alexander Stötsberg 1:44:54, 66) Markus Samuelsson Dark trail runners 1:45:18, 67) Justus Arvidsson Lönashult 1:45:59, 68) David Lindahl Höglandets Triathlon 1:46:15, 69) Per Herredalen Finnskogarnas SK 1:46:23, 70) Johan Ohlsson Brittatorp TK 1:46:26, 71) Per-Erik Mörck Hässleholms AIS 1:47:02, 72) Jonathan Egerbo 1:47:04, 73) Roger Rosberg 338 Småland 1:47:09, 74) Oscar Sandberg Brittatorp TK 1:47:15, 75) Johan Petersson 1:48:19, 76) Hampus Ekman IV Produkt 1:48:20, 77) Marcus Ottosson Runacademy IF 1:48:26, 78) Fritjof Tibblin-Bergmark Kito Crosby 1:48:28, 79) Anton Stade Möllerström 1:48:31, 80) Simon Stamming 1:48:31, 81) emil edvinsson 1:48:32, 82) Patrik Haglund Ardagh Löparklubb 1:48:33, 83) Anders Stenkilsson ALT Hiss AB 1:48:33, 84) Per Hammar Helges Runners 1:48:53, 85) Kasper Svaleklev 1:49:22, 86) Ali Johansson Micropower Group 1:50:15, 87) Markus Syrén Växjö 1:50:19, 88) Sven-Inge Bergh 1:50:21, 89) Jean-Marc Amann 1:51:14, 90) Mattias Rieloff 1:51:24, 91) Jacob Roström 1:51:36, 92) Patrik Pettersson 1:52:01, 93) Klas Svensson 1:52:06, 94) Joakim Enell höglandets triathlon 1:52:33, 95) Eric Rennermalm 1:52:40, 96) Jan Johansson 1:52:49, 97) Ulf Olsson Trekanten 1:52:50, 98) Anton Jonsson 1:52:54, 99) Magnus Dahl Växjö löparklubb 1:52:55, 100) Linus Sandberg Brittatorp 1:53:05, 101) Fredrik Bernhardsson 1:53:23, 102) Pär Tholander Wulcan Racing 1:53:27, 103) Henrik Feltendahl Kalmar FF 1:53:33, 104) Tobias Hildingsson Moshult 1:53:46, 105) Tim Tingström 1:53:51, 106) Simon Fransson Johansson 1:54:16, 107) Johan Bäckius Fit´n fun Sturkö 1:54:57, 108) Kjell Roswall Karlsson UVK-Arena 1:55:15, 109) Erik Svensson Grimslöv 1:55:30, 110) Andreas Sjöstrand 1:55:52, 111) Jessica Egerbo 1:55:56, 112) Marcus Collryd 1:56:37, 113) Björn Hedlund 1:56:38, 114) Daniel Römer 1:56:42, 115) Mats Hedin Braås skola 1:56:55, 116) Dominik Antoniewicz Växjö 1:56:55, 117) Xander Prissberg Växjö 1:57:00, 118) Kristian Prsa 1:57:22, 119) Fredrik Holmqvist Barndiabetesfonden 1:57:27, 120) Jelle Elzinga 1:57:44, 121) Ronny Andersson 1:57:55, 122) Johnny Eldrå 1:58:30, 123) Kristoffer Arlefur 1:58:43, 124) Fredrik Sager MIND Triathlon 1:58:55, 125) Kristoffer Norrman 1:59:02, 126) Felix Loß 1:59:03, 127) Kalle Zenkert 1:59:58, 128) Christoffer Wester 2:00:22, 129) Tord Johannesson Harlösa IF 2:00:27, 130) Magnus Svensson Sweden Runners Sölvesborg 2:00:59, 131) Valentin Mathieu 2:01:12, 132) Tom Elmersson Volvo CE Braås Fritidsförening 2:01:40, 133) Daniel Johansson Växjö 2:01:43, 134) Henrik Arvidsson 2:01:56, 135) Philip Hesser 2:02:21, 136) Dan Petersson Kosta 2:02:51, 137) Jonas Nordqvist 2:02:52, 138) Richard Claesson Ardagh Löparklubb 2:02:55, 139) Christopher Orth Fritzson Fortnox AB 2:03:09, 140) Philip Indos 2:03:13, 141) Ville Hedström SjösåsEliten 2:03:17, 142) Magnus Gustafsson 2:03:18, 143) Johan Olsson 2:03:27, 144) Mats Olofsson 2:04:01, 145) Niklas Claar 2:04:01, 146) Hans Lilja Ullared 2:04:20, 147) Patric Lundvall Växjö löpar klubb 2:04:52, 148) Samuel Bäckström 2:05:30, 149) Per Johansson IV Produkt 2:05:33, 150) Robert Jevic Borås löparklubb 2:05:45, 151) Ola Kanterud OK Norrvirdarna 2:06:11, 152) João Figueiredo 2:06:55, 153) Eric Åkesson Väckelsångs IK 2:06:58, 154) Daniel Malmros C33 2:10:19, 155) Erik Sand 338 Småland 2:10:51, 156) Henrik Abuhelal 2:11:30, 157) Johan Lund Micropower Group 2:11:31, 158) Oskar Persson 2:12:03, 159) Ulf Neuhaus HK Eggen 2:12:10, 160) Mattias Johansson 2:12:11, 161) Melker Flinkenberg IV Produkt 2:12:12, 162) Marcus Bohl Växjö löparklubb 2:12:52, 163) Ulf Hansson Hällaryd 2:13:11, 164) Christian Aderlind OK Norrvirdarna 2:13:13, 165) Samuel Baltenius 2:13:23, 166) Hussam Al Kadahin IV Produkt 2:13:32, 167) Oscar Engelbrektsson Outnorth 2:13:34, 168) David Eriksson - 2:15:41, 169) Mattias Olander Högby IF 2:16:14, 170) Julius Glennstål 2:16:16, 171) Julius Fieg 2:16:34, 172) Marcus Nilsson 2:17:07, 173) Mikael Luomala Konga Sport Klubb 2:18:01, 174) Tony Havenne 2:18:17, 175) Dan Olsson Läckeby 2:18:23, 176) Jesper Bergvall-Persson 2:22:23, 177) Kim Gejdner 2:22:39, 178) Peder Gustafsson TSM Stockholm 2:22:41, 179) Simon Bendelin Östergarns IK 2:24:20, 180) Jesper Sjölander Björnstorps IF 2:54:44

Kvinnor 21,1 km

1) Camilla Zethraeus IFK Växjö 1:30:07, 2) Sandra Södergren Fif gnistan 1:31:02, 3) Viktoria Hägg Simlångsdalen IF 1:33:48, 4) Elin Karlsson Växjö Löparklubb 1:34:14, 5) Katja Schönbeck IFK Växjö 1:37:11, 6) Emma Månsson Lerum 1:37:39, 7) Lovisa Ljung 1:38:18, 8) Elin Medin Hjertberg 1:40:12, 9) Madeleine Cerps 1:40:17, 10) Matilda Rehn Högby IF 1:41:13, 11) Malin Gustafsson Umara sports club 1:41:43, 12) Frida Jonneryd Oskarshamn 1:42:33, 13) Jonna Andersson 1:42:56, 14) Lisa Johansson 1:43:19, 15) Josefin Petersson 1:43:27, 16) Mario Rieloff Fredrikshofs FI 1:44:04, 17) Åsa Dahlberg 1:47:09, 18) Anna Widlund Växjö löparklubb 1:49:07, 19) Anna Herredalen Finnskogarnas SK 1:51:22, 20) Sara Lamme Team Lamme 1:54:27, 21) Lotta Mörck Hässleholms AIS 1:54:51, 22) Linda Malmros 1:55:40, 23) Karolina Arvidsson 1:57:28, 24) Alma Andersson 1:57:55, 25) Hanna Poulsen 1:58:03, 26) Carin Påhlman 1:58:40, 27) Kristin E Karlsson Kexholms SK 1:59:18, 28) Helena Lindén Växjö OK 1:59:51, 29) Frida Lindgren Mösshultarna 2:00:43, 30) Sandra Lindsten 2:00:52, 31) Susanne Alldén 2:02:25, 32) Mascha Dreistein 2:02:46, 33) Angelica Ekberg 2:03:00, 34) Annie Carlberg 2:03:13, 35) Nathanelle Svaleklev 2:04:42, 36) Eva-Lena Kjellsson Brittatorp TK 2:04:54, 37) Mona Andersson 2:05:05, 38) Carol Obregon 2:06:16, 39) Camilla Strömberg Vederslöv Dänningelanda IF 2:06:20, 40) Sara Selander 2:06:56, 41) Ebba Inthirach Ahlqvist 2:07:18, 42) Sandra Calmius 2:07:18, 43) Therese Svensson 2:11:21, 44) Anette Andersson Bike4Life 2:12:10, 45) Cecilia Sällström 2:12:32, 46) Malin Liljeqvist 2:13:16, 47) Anette Karlsson Linköping 2:16:50, 48) Clara Nilsson Kind 2:17:06, 49) Eleonore Poopuu Bern 2:17:37, 50) Johanna Magnusson Team Powerwoman Athletic Club 2:18:41, 51) Alexandra Lange Brock 2:18:57, 52) Cecilia Oscarsson 2:20:54, 53) Malin Svensson Nybro Ski 2:22:24, 54) Ebba Svensson 2:22:38, 55) Sofia Lindberg 2:23:12, 56) Ellinor Nykvist Östergarns IK 2:24:21, 57) Evelina Magnusson Team Powerwoman Athletic Club 2:26:05, 58) nathalie gilbert Växjö Löparklubb 2:28:58, 59) Elin Pettersson 2:30:22, 60) Maja Nyberg 2:31:15, 61) Andrea Diaz-Johansson 2:31:16, 62) Ellen Ståhl 2:35:50, 63) Sue-Ellen Njekwa Ryberg 2:41:25, 64) Karolina Tuvesson Karlskrona skid- och orienteringsklubb 2:45:21, 65) Emma Ahlström Linköping, Sweden 2:52:05

10 km

1) Erik Linnér IFK Umeå 34:16, 2) Joar Andersson IFK Växjö 34:53, 3) Simon Kristoffersson Fortnox AB 35:20, 4) Jakob Imberg 35:38, 5) Joel Jonsson IFK Växjö 35:55, 6) Henrik Holmgren 36:05, 7) Tobias Nilsson Micropower Group 37:24, 8) Casper Björnlund 37:46, 9) Theo Eriksson IFK Växjö 37:49, 10) Johan Olofsson 37:54, 11) Anna Bjurman IFK UMEÅ 38:00, 12) Johan Karlsson IFK Växjö 38:48, 13) Erika Lindeblad Högby IF 39:07, 14) Lukas Axelsson 39:09, 15) Oskar Edvinsson 39:18, 16) Sofie Mohn 39:26, 17) Henrik Johansson 39:44, 18) Linus Pettersson 39:44, 19) Pontus Johansson Växjö Energi AB 39:51, 19) Freddy Jenebeck Fortnox AB 39:51, 21) Henrik Willman GBJ Bygg AB 40:27, 22) Viggo Linder IFK Växjö 40:29, 23) Emma Ahlstrand 40:36, 24) Christian Lengqvist Elgiganten 40:41, 25) Adrian Cerps WSP Växjö 40:42, 26) Anton Barck 40:48, 27) Meysam Fard Fortnox AB 40:51, 28) Jacob Söderberg KronoCon AB 40:57, 29) Christofer Karlsson 40:59, 30) Johan Ericsson Sigma Technology 41:10, 31) Anton Svensson Liljedahl Katedralskolan 41:16, 32) Nicolai Wetterling 41:29, 33) Felix Enzenross 41:30, 34) Linus Harrysson 41:42, 35) Andreas Asplund Synkliniken 41:42, 36) Andreas Oskarsson 42:20, 37) Björn Lundin Linnér IFK Lund 42:31, 38) Simon Wirkensjö 42:34, 39) David Kallebäck Elgiganten 42:34, 40) Linn Vannemyr Höglandets Triathlon 42:37, 41) Annelie Blomquist 42:40, 42) Martin Björkman Assemblin El Växjö 42:40, 43) Jonas Karlsson IV Produkt 42:43, 44) Hai Huynh 42:53, 45) Lucas Cunha do Nascimento 42:59, 46) Jacob Haapala 43:00, 47) Emil Thulin Elin Wägnerskolan 43:00, 48) Arvid Karlstedt Hovslätts IK 43:19, 49) Evelina Ljung Växjö 43:24, 50) Arvid Svensson Ivelid ELinstallation AB 43:25, 51) Carl Larsson 43:26, 52) Tobias Runesson 43:27, 53) Carl Elmqvist Fortnox AB 43:34, 54) Erik Stövring-Nielsen 43:36, 55) Björn Larsson Växjö löparklubb 43:38, 56) Joakim Ahlberg 43:38, 57) Kim Stern 43:40, 58) David Hall 43:51, 59) Robin Slättengren Nybro Skidklubb 43:56, 60) Agnes Sten IFK Växjö 43:59, 61) Casper Björnlund 44:12, 62) Urban Karlsson Nufotec Design 44:13, 63) Filip Andersson Micropower Group 44:16, 64) Magnus Persson KraftPowercon 44:17, 65) Pontus Davidsson 44:29, 66) Jakob Gull Elin Wägnerskolan 44:35, 67) Mattias Grusell Växjö Energi AB 44:36, 68) Ludvig Grimheden Elin Wägnerskolan 44:36, 69) Stefan Johansson Funkibator 44:36, 70) Joel Esaiasson 44:40, 71) Ruben Oskarsson 44:41, 72) Jack Bailey 44:49, 73) Elias Munro Skällandsö 44:55, 74) Christian Svensson WSP Växjö 44:56, 75) William Nilsson Lantmäteriet 45:02, 76) Anders Johnsson Älmby Entreprenad AB 45:04, 77) Albin Fagerberg IFK Stockaryd 45:08, 78) Daniel Björkman Sigma Technology 45:10, 79) David Åberg 45:13, 80) Markus Hagelberg WSP Växjö 45:28, 81) Daniel Nemes 45:28, 82) Markus Nordqvist 45:28, 83) Erik Enell 45:42, 84) Andreas Bengtsson 45:45, 85) Thomas Rosén WSP Växjö 45:45, 86) Oskar Sundh Getinge 45:46, 87) Emma Swahnberg 45:49, 88) Erik Ahl OK Norrvirdarna 45:54, 88) Pontus Lagerqvist Sävsjö 45:54, 90) Petter Ferneman Katedralskolan 45:56, 91) Olle Hultqvist 45:58, 92) Linus Lindén Växjö OK 46:08, 93) adam meddeb 46:12, 94) Axel Gummesson 46:14, 95) Jesper Wintberg 46:16, 96) cliford mattisson 338 Småland 46:16, 97) Johannes Alvarsson 46:18, 98) Martin Widing 46:19, 99) Robin Bronow Hässleby SOK 46:23, 100) André François 46:27, 101) Simon Kempinsky 46:28, 102) Sanna Eriksson FK Puls 46:28, 103) Katarina Lundin 46:34, 104) Joakim Bengtsson Bäckebo Goif 46:36, 105) Philip Lindström Lönn Micropower Group 46:36, 106) Anton Johansson Växjö Badmintonklubb 46:40, 107) Elis Ekvall 46:41, 108) Gustav Nymberg Elin Wägnerskolan 46:46, 109) Erik Ahlrot Micropower Group 46:48, 110) Frédéric François 46:52, 111) Linus Eiman 46:53, 112) Magnus Strand IFK Växjö 46:53, 113) Axel Nömtak Katedralskolan 46:58, 114) Fabian Nordstrand 47:00, 115) Oskar Nyström 47:01, 116) Jens Nilsson Fortnox AB 47:06, 117) Elmer Huss Växjö 47:14, 118) Daniel Persson 47:15, 118) Sofia Grimheden 47:15, 120) Niklas Elofsson 47:24, 121) Sebastian Johansson Ivelid ELinstallation AB 47:35, 122) Tim Gustafsson Micropower Group 47:35, 123) Mathias Guselin Ivelid ELinstallation AB 47:36, 124) Mattias Banelind 47:44, 125) Daniel Flink 47:45, 126) Hayati Kaya Micropower Group 47:47, 127) Emil Knutsson 47:50, 128) Erik Linnér IFK Umeå 47:53, 129) Theresia Jonsson 47:53, 130) Johan Weilander Kexholms SK 47:53, 131) Pavlo Polupan #SwedenSportsWithUkraine 47:54, 132) Dmytro Tonkoshkura #SwedenSportsWithUkraine 47:54, 133) Johan Lönn Eon Energidistribution AB 47:55, 134) Peter Asp 47:56, 135) Patrick Ersson Färjestadens Motion IF 47:56, 136) Dennis Frejd Växjö Energi AB 47:59, 137) Thomas E Eriksson Kexholms SK 48:02, 138) Daniel Haraldsson 48:04, 138) Isac Pettersson 48:04, 140) Daniel Djurvall 48:07, 141) Adam Edler Östersund 48:08, 142) Alfred Kumb 48:08, 143) Quentin Volkmar Veith 48:15, 144) Johan Strid Getinge 48:16, 145) Hampus Asp 48:17, 146) Marcus Flink Elin Wägnerskolan 48:25, 147) Simon Davidsson GK Blixten 48:33, 148) Fredrik Hansen ALT Hiss AB 48:33, 149) Olle Strömqvist Skövde IK 48:35, 150) Erik Fogelström Andersson GBJ Bygg AB 48:37, 151) Nils Xuebo Sun IST Group AB 48:38, 152) Andreas Bohman KraftPowercon 48:38, 153) Flamur Trepca Rottne Måleri AB 48:39, 154) Anton Johansson 48:43, 155) Torbjörn Schill Wexiö karate kai 48:45, 156) Peter Gustafsson 48:47, 157) Joel Svensson Älmby Entreprenad AB 48:48, 158) Thomas Egonson 48:49, 159) David Kumb 48:50, 160) Eliah Nilsson 48:51, 161) Henric Fridlund Hrm Software AB 48:58, 162) Rolle Mårtensson Ksk Triathlon Karlshamn 49:01, 163) Emelie Stigsson GBJ Bygg AB 49:03, 164) Marielle Pereyra 49:04, 165) Johan Ahlbäck 49:04, 166) Mats Fransson Räddningstjänsten Sävsjö Kommun 49:05, 167) Oleksandr Shyshko 49:08, 168) Christofer Lindberg Elin Wägnerskolan 49:10, 169) Albert Axelsson Ok Norrvirdarna 49:10, 170) Johan Berlin 49:19, 171) Daniel Burman 49:24, 172) Gustav Sjöstrand 49:24, 173) Björn Rydenborg 49:25, 174) Johannes Axelsson Ok Norrvirdarna 49:26, 175) Tommy Öhlin 49:30, 176) Erik Sjövik 49:31, 177) Emil Jansson 49:33, 178) Elin Asplund Balco AB 49:36, 179) Frida Ahl OK Norrvirdarna 49:39, 180) Tom Olsson ATF Gym 49:41, 181) Elin Larsson 49:44, 182) Josefin Haggren Alingsås IF Friidrott 49:47, 183) Daniel Larsson 49:47, 184) Leo Öhrn Växjö Badmintonklubb 49:49, 184) Magnus Haggren Alingsås IF Friidrott 49:49, 186) Frida Kumb Trafikverkets fritidsförening 49:50, 187) Magnus Petersson Växjö OK 49:54, 188) Elise Malmberg IFK Växjö 50:05, 189) Daniel Malmqvist 50:05, 190) Wilhelm Tyberg 50:12, 191) Konstantin Bykov Sneg i veter 50:14, 192) Robert Råhlin 50:19, 193) Anders Johansson Brastad 50:24, 194) Anna Rodriguez 50:26, 195) Vladimir Bykov Sneg i veter 50:28, 196) Carlos Hernandez 50:30, 197) Kiarash Farhanci Elin Wägnerskolan 50:30, 198) Roger Sandberg TriFit IF 50:32, 199) Gustav Johannesson 50:33, 200) Alma Erelt Ok Norrvirdarna 50:35, 201) Andreas Ullman 50:37, 202) Erik Håkansson Kronobergs hemvärnsbataljon 50:38, 203) Lina Lindqvist Team Nordic Trail 50:38, 204) Ernesto Rodriguez Ananda Yoga Studio 50:40, 205) Mikael Björk Malmö Gerillalöpare 50:44, 206) Andrew Bell 50:48, 207) Lina Ivarsson-Wahlquist Länsförsäkring Kronoberg 50:56, 208) Johan Tengbom 51:06, 209) Carina Nelenius Länsförsäkring Kronoberg 51:07, 210) Fredrik Björnfot 51:07, 211) Thom Heiel Elin Wägnerskolan 51:08, 212) Leif Svensson Elin Wägnerskolan 51:08, 213) Sofia Welin 51:11, 214) Daniel Josefsson ALT Hiss AB 51:14, 215) Rasmus Hansen Volvo CE 51:17, 216) Kennert Bergqvist Wexiö karate kai 51:20, 217) Andreas Linderoth 51:23, 218) Maja Jönsson 51:24, 219) Moustapha Sock Rottne Industri AB 51:26, 220) Alexandra Nielsen 51:27, 221) Johan Söderström 51:28, 221) Noomi Lindkvist 51:28, 223) Niilar Lindkvist 51:31, 224) Magnus Frisk 51:38, 225) Simon Svensson 51:39, 226) Tyrone Johansson 51:41, 227) Sara Eriksson FK Puls 51:42, 228) Linus Videbjörk WSP Växjö 51:43, 229) Christoffer Petrén 51:43, 230) Della Linner 51:44, 231) Lars Lundberg 51:46, 232) Martin Holmquist 51:52, 233) Martin Nyström Volvo CE Braås Fritidsförening 51:52, 234) Christoffer Lindahl Höglandets Triathlon 51:53, 235) Jonatan Skog 51:54, 236) Robin Ekholm 51:56, 237) Hilda Lindén Växjö OK 51:56, 238) Nina Jackson 51:58, 239) Dag Lekberg 52:04, 240) Elin Ahlström FK Puls 52:07, 241) André Malmberg KraftPowercon 52:09, 242) Tobias Teilmann 52:10, 243) Johan Johansson Getinge 52:16, 244) David Gunnarsson Friskis&Svettis 52:16, 245) David Palmberg Ornivenatio 52:19, 246) Robin Ekmark Tuesday Runners Club 52:19, 247) Mattias Rundberg 52:20, 248) Roger Pettersson 52:22, 249) Stefan Hermansson Creon 52:22, 250) Torbjörn Leske Älmby Entreprenad AB 52:24, 251) Jonathan Rydén Assemblin El Växjö 52:24, 252) Martin Greider Fellessons 52:26, 253) Joel Spijk 52:29, 254) Johan Fagerström Ingen 52:31, 255) Johan Dolk Elin Wägnerskolan 52:46, 256) Peter Lindblad 52:48, 257) Björn Ottosson 52:51, 258) Evelina Nolin Gro VXO AB 52:53, 259) Kevin Andersson IV Produkt 52:54, 260) Johan Granberg Fortnox AB 52:55, 261) Olle Lejon Elin Wägnerskolan 52:59, 262) Gustav Ågren IV Produkt 53:07, 263) Peter Philipsson Eon Energidistribution AB 53:09, 264) Mattias Gustafsson 53:10, 265) Håkan Stjernqvist 53:10, 266) Jesper Alvarsson Volvo CE Braås Fritidsförening 53:13, 267) Stella Fridlund Växjö BK 53:14, 268) Lennart Adell Kind 53:15, 269) Malin Gustavsson Torsås ryttare 53:16, 270) Ulf Carlsson Visma Enterprise AB 53:17, 271) Patrik Svensson Gemla 53:18, 272) Jori Piilola 53:19, 273) Alexander Berlind 53:20, 274) Viktor Jakobsson Katedralskolan 53:21, 275) Michael Christoferson Tormestorp 53:22, 276) Wilma Ronéus 53:22, 277) Svante Gustafsson FK Puls 53:23, 278) Alexander Ramirez 53:25, 279) Simon Sonesson WSP Växjö 53:26, 280) Anton Andersson Visma Enterprise AB 53:27, 281) DAVID WIRLAND 53:27, 282) Herman Söderström Länsförsäkring Kronoberg 53:29, 283) Anders Rosell 53:29, 284) Emil Karlsson IV Produkt 53:30, 285) Mikael Andersson Osby 53:32, 286) Malin Björklund Nufotec Design 53:35, 287) Emina Coric 53:40, 288) Mirnes Ademaj Fortnox AB 53:40, 289) Andreas Hansson Fogmaker International AB 53:44, 290) Diego Luna Fellessons 53:53, 291) Alan Andersson Hullevik 53:54, 292) Niklas Gustafsson FK-puls 53:57, 293) Robert Johansson IV Produkt 54:00, 294) Peter Knutsson KraftPowercon 54:01, 295) Daniel Eliasson 54:02, 296) Kristina Steen 54:04, 297) Markus Ramdin IV Produkt 54:05, 298) Kristoffer Lindgren Lindgren Runners 54:06, 299) Tomas Lindahl 54:06, 300) Terese Pettersson Gislaved 54:07, 301) Josefine Oskarsson Ingatorps If 54:09, 302) Karlo Goranci Ingatorps if 54:09, 303) Malcolm Roos 54:11, 304) Robin Ottosson 54:12, 305) Magnus Linnér 54:12, 306) Lars Persson HAIK 54:12, 307) Tilda Wilander 54:15, 308) Niklas Widqvist Friskis&Svettis 54:19, 309) Max Perez Växjö Löparklubb 54:20, 310) Monica Karlsson PM & Vänner Restaurang AB 54:22, 311) Henrik Litsin Micropower Group 54:22, 312) Ingvar Johanson 54:22, 313) Karolina Lehman Sigma Technology 54:23, 314) Kristian Lejon Elgiganten 54:28, 315) Amir Caprnja Getinge 54:30, 316) Jennifer Lindvall 54:32, 317) Valter Liljequist 54:33, 318) Cajsa Konradsson 54:35, 319) Magnus Frisk 54:35, 320) Kelly Lundholm 54:35, 321) Ulrika Lundholm Urshults if 54:36, 322) Johan Liljequist 54:36, 323) Ida Bellander Fogmaker International AB 54:39, 324) Fredrik Ljungdahl 54:39, 325) Vidar Tuneskog 54:42, 326) Max Bergström 54:47, 327) Elin Berggren Wexiö karate kai 54:54, 328) Max Sandstedt Micropower Group 54:55, 329) Linnea Johansson Växjö Löparklubb 54:57, 330) John Seiborg 54:58, 331) Erik Blomgren Fogmaker International AB 55:05, 332) Johanna Kjellsson 55:12, 333) Robert Karlsson Fortnox AB 55:16, 334) Mikael Jonasson 55:18, 335) Peter Lindqvist 55:20, 336) Martin Kajerlöv 55:23, 337) Jennifer Franzén Katedralskolan 55:24, 338) Jörgen Steen Eon Energidistribution AB 55:25, 339) Eric Strömberg 55:26, 340) Tom Ottosson 55:26, 340) Rolf Bergquist Rottne Industri AB 55:26, 342) Jonas Gyllensten Artisan Global Media 55:28, 343) Simon Lundquist 55:29, 344) Rebecca Karlsson 55:30, 345) fanny karlsson 55:33, 346) Fredrik Schön 55:34, 347) Robin Nilsson KronoCon AB 55:34, 348) Mats Pehrson 55:35, 349) Anton Altgård Växjömoderaterna 55:37, 350) Viktor Palm ALT Hiss AB 55:40, 351) Ismael Ouberri Eon Energidistribution AB 55:41, 352) Carl Svensson Odd Energy 55:46, 353) Julia Björstrand Ivelid ELinstallation AB 55:50, 354) Linda Hagehed Växjö Löparklubb 55:52, 355) Magnus Fransson Katedralskolan 55:52, 356) Anders Nilsson Växjö Energi AB 55:56, 357) Bob Harder 55:57, 358) irina Tyberg 56:00, 359) Felix Hebel Gustafsson Elin Wägnerskolan 56:01, 360) Rasmus Pettersson 56:05, 361) Jens Karlsson Växjö 56:06, 362) Christian Strand Sigma Technology 56:08, 363) Johan Zaar Mikkeller Running Club 56:10, 364) Jacob Ravelli Dustin 56:13, 365) Amelie Rosenqvist 56:14, 366) Philip Appell 56:21, 367) Viktoria Imberg 56:22, 368) Simeon Appell Norconsult 56:26, 369) Göran Westblom 56:27, 370) Fredrik Ekstrand FK-Puls 56:29, 370) Anton Ericsson IST Group AB 56:29, 372) Janne Johansson Växjö kommun 56:35, 373) Mikael Rönn Epic Infinite Runners 56:35, 374) Felicia Sjögren 56:36, 375) Håkan Johansson Volvo Construction Equipment 56:37, 376) Fanny Sjögren 56:38, 377) Maurice Weber 56:39, 378) Jonny Bomark Järngänget IK 56:43, 379) Rikard Strömqvist Skövde IK 56:44, 380) Mauro Caporuscio 56:44, 381) Mika Turstam WSP Växjö 56:46, 382) Filip Lendahls 56:46, 383) Marie Lendahls 56:48, 384) Maria-José Benitez 56:49, 385) Henrik Paulsson Tingsryds AIF 56:49, 386) Björn Bodin 56:50, 387) Mattias Ahlberg 56:53, 388) Fredrik Svanberg 56:56, 389) Ida Lidholt 56:57, 390) Stefan Svensson 57:03, 391) Abed Kanaan 57:03, 391) Maria Idosdotter-Nilsson Glasriket rc nybro 57:03, 393) Igor Kovbasiuk Fortnox AB 57:05, 394) Jennifer Stenemo 57:06, 395) Lea Hegborn Villalobos 57:06, 396) Emma Wernesjö IV Produkt 57:09, 397) Jessica Hansson Gro VXO AB 57:15, 398) Johan Nordh 57:15, 398) Inge Pearson Växjö löparklubb 57:15, 400) Anna Rydenborg 57:21, 401) Robin Wennberg 57:24, 402) Michael Karlsson 57:25, 403) Eric Svensson 57:26, 404) Robert Bång Bång FC 57:31, 405) Emma Thörn Fortnox AB 57:31, 406) Anna Pallinder Friskis 57:35, 407) Karl Averskog 57:36, 408) Astrid Djurvall 57:38, 409) Håkan Ekvall 57:39, 410) Pontus Håkansson Vikaholm 57:40, 411) Tero Hänninen 57:43, 412) Sandra Lundberg Öquist 57:47, 413) Per-Magnus Sandahl Assemblin El Växjö 57:49, 414) Christian Hallberg Telekonsult Syd 57:54, 415) Henrik Rydenborg Fortnox AB 57:55, 416) Dennis Johansson 57:56, 417) Karl-Gustaf Lundholm Urshults IF 57:58, 418) Madeleine Ekedahl 57:59, 419) Magnus Dahl 57:59, 420) Mattias Nilsson 58:01, 421) Rickard Ivelid Ivelid ELinstallation AB 58:01, 422) Christer Karlsson Hjortens SK 58:03, 423) Johan Hansen-Fure 58:04, 424) Catharina Beckman 58:06, 425) Larissa Zeiler Partyhut 58:09, 426) Anton Brall Partyhut 58:09, 427) Janne Yliräisänen 58:10, 428) Linus Fredholm 58:11, 429) Anton Öman 58:12, 430) Sara Brorsson 58:13, 431) Urban Johansson 58:16, 432) Victor Ionzon 58:16, 433) Reza Rahimi KraftPowercon 58:16, 434) Karin Råhlin 58:20, 435) Mikaela Dahl Elgiganten 58:21, 436) Simon Thörnblad Sigma Technology 58:25, 437) Tobias Johansson Visma Enterprise AB 58:26, 438) Gustav Fransson 58:26, 439) Anna Wojanowski 58:29, 439) Fredrik Jonsson 58:29, 441) Anna Tuneskog Wexiö karate kai 58:33, 442) Robin Backström Gro VXO AB 58:35, 443) Linnea Noryd 58:36, 444) Daniel Solborg Sigma Technology 58:37, 445) Isa Landqvist FK Puls 58:41, 446) Ella Blomstrand 58:41, 447) Hanna Ivarsson 58:42, 448) Jonas Ekvall Blädinge night runners 58:46, 449) Kim Henningsson Gröna Brigaden 58:51, 450) Kamilla Papsai 58:52, 451) Anna Papsai 58:52, 452) Amelie Olsen Sigma Technology 58:56, 453) Nikolina Engström 58:57, 454) Åsa Egonson 58:59, 455) Måns Einvall 59:01, 456) Gustav Larsson Assemblin El Växjö 59:03, 457) Victoria Olander 59:04, 457) Renée Malmros Gislaved 59:04, 459) Simon Lundquist Fogmaker International AB 59:04, 460) Daniel Smedjebrink ALT Hiss AB 59:07, 461) Marko Tomasek Elgiganten 59:09, 462) Jessica Norlin 59:09, 463) Senadin Alisic Vais 59:10, 464) Yuleidy Nemes 59:11, 465) Josefin Fägerås 59:13, 466) Magnus Einvall 59:14, 467) Pontus Hempel 59:15, 468) Jonas Holmberg Furuby IF 59:17, 469) Jonas Holmberg Odd Energy 59:17, 470) Karl Axelsson 59:19, 471) Anton Svärd Odd Energy 59:21, 472) Jessika Olsson Friskis och Svettis 59:23, 473) Gustav Svensson 59:30, 474) Håkan Petersson 59:31, 475) Mats Svensson Växjö Energi AB 59:34, 476) Jonas Strand WSP Växjö 59:44, 477) Malte Gummeson Alvesta SK 59:44, 478) Kerstin Leonard 59:47, 479) Erik Håkansson 59:49, 480) Mats Haby Fortnox AB 59:53, 481) Carl Andersson Assemblin El Växjö 2 59:53, 482) Rebecca Jansson Länsförsäkring Kronoberg 59:57, 483) Jeanette Bygren 1:00:04, 484) Joacim Augustsson 1:00:06, 485) Hans Möller Fogmaker International AB 1:00:09, 486) Mattias Fellesson Fellessons 1:00:12, 487) Noam Lindkvist 1:00:12, 488) Markus Graf KraftPowercon 1:00:16, 489) Susanna Israelsson 1:00:20, 490) Carlos Villabona 1:00:28, 491) Martin Thorvaldsson Klubb Göran 1:00:30, 492) Stella Thorvaldsson 1:00:31, 493) Jonas Lund Fellessons 1:00:44, 494) Illia Myronov 1:00:45, 495) Jonas Isaksson KraftPowercon 1:00:47, 496) Cecilia Widqvist Friskis&Svettis 1:00:50, 497) Novalie Lindkvist 1:01:00, 498) Roger Denborg Balco AB 1:01:01, 499) Håkan Rydenborg KraftPowercon 1:01:03, 500) Hanna Nilsson Rottne Industri AB 1:01:11, 501) Albin Lamme 1:01:16, 502) Mattias Lamme 1:01:18, 503) Daniel Brauer Länsförsäkring Kronoberg 1:01:20, 504) Clara Söderberg Friskis&Svettis 1:01:29, 505) Rebecka Haglund Fortnox AB 1:01:33, 506) Emil Mattsson Sigma Technology 1:01:39, 507) Ingemar Green växjö 1:01:44, 508) Olena Pérez Ågren 1:01:45, 509) Matilda Hedvall 1:01:47, 509) Edwin Müller 1:01:47, 511) Staffan Altin 1:01:52, 512) Jesper Wibäck 1:01:52, 513) Axel Lif Morén Elin Wägnerskolan 1:01:56, 514) Ulrik Johansson Ingka AB 1:01:58, 515) Vilma Kvennefeldt 1:01:59, 516) URBAN PETERSSON Slimos löpargrupp 1:02:07, 517) Elsa Axelsson Ok Norrvirdarna 1:02:16, 518) Emma Persson 1:02:17, 519) Anders Runesson EFS i Växjö 1:02:18, 520) Kennie Hamnå Assemblin El Växjö 1:02:20, 521) Fredrik Lindberg Team BC 1:02:21, 522) Jamie Ahlgren Elin Wägnerskolan 1:02:22, 523) Louise Karlsson 1:02:23, 524) Oskar Andersson Assemblin El Växjö 1:02:25, 525) Bo Nilsson 1:02:25, 525) Therese Lindberg Team BC 1:02:25, 527) Amar Sabic WSP Växjö 1:02:39, 528) Katarina Sturesson 1:02:41, 529) Christina Andersson skog IF udd karlshamn 1:02:50, 530) Madelene Nilsson Ivelid ELinstallation AB 1:02:51, 531) Eric Bengtsson Elgiganten 1:02:52, 532) Olivera Surbevska KraftPowercon 1:02:56, 533) Noak Folkesson 1:02:56, 534) Rudolf Malmström KraftPowercon 1:03:01, 535) Anders Magnusson KULFI AB 1:03:01, 535) Vedran Bencek 1:03:01, 537) Daniel Eriksson Assemblin El Växjö 1:03:05, 538) Fanny Granström 1:03:08, 539) Johan Granström 1:03:08, 540) Ella Karlsson 1:03:10, 541) Niklas Andersson 1:03:11, 542) Micael Saglamoglu IV Produkt 1:03:14, 543) Roger Rosberg 338 Småland 1:03:14, 544) Ulrika Gunnarsson Friskis&Svettis 1:03:15, 545) Alli Öhrn Växjö Badmintonklubb 1:03:21, 546) Jesper Stridh 1:03:22, 547) Stefan Karlsson 1:03:22, 548) Amilia Stridh 1:03:23, 549) Alexandra Pavlidou IST Group AB 1:03:26, 550) Mats Caldwell 1:03:29, 551) Sara Rosén 1:03:31, 552) Karl Dahlqvist Katedralskolan 1:03:32, 553) Helena Söderlundh 1:03:37, 554) Andreas Söderberg 1:03:39, 555) Matilda Haraldsson 1:03:40, 556) Hilda Tsomidis Lind 1:03:40, 557) Anna Johnsson Umara Sports Club 1:03:41, 558) Henrik Cederfjord FK Puls 1:03:44, 559) Tommy Mendys 1:03:46, 560) Natan Gelber 1:03:49, 561) Natalia Bykova Sneg i veter 1:03:52, 562) Andreas Liderfors 1:03:55, 563) Frida Berg 1:03:55, 564) Niklas Fellesson Fellessons 1:03:55, 565) Mikael Borglund Fogmaker International AB 1:03:56, 566) Emma Gustavsson Crossfit Växjö 1:04:02, 567) Mattias Eriksson Klrk 1:04:07, 568) Lisa Andersson 1:04:07, 569) Mikael Björk Malmö Gerillalöpare 1:04:08, 570) Emil Wallenborg 1:04:09, 571) Mathias Karlsson 1:04:22, 572) Fredrik Ekelund 1:04:26, 573) Johannes Andersson KraftPowercon 1:04:27, 574) joachim karlsson 1:04:27, 575) Mikael Svensson Rottne Industri AB 1:04:41, 576) Mattias Lindkvist 1:04:41, 577) Christian Minich 1:04:43, 578) Maria Andreasson 1:04:45, 579) Roland Gustbée Växjö löparklubb 1:04:56, 580) Ingela Gustavsson 1:05:05, 581) Susanne Olsson 1:05:07, 582) Hannes Stark Assemblin El Växjö 1:05:10, 583) Andreas Henningsson 1:05:11, 584) Martin Sahlberg 1:05:11, 585) Lena Fransson Växjö löpeklubb 1:05:25, 586) Emma Soelberg 1:05:27, 587) Niklas Lindell 1:05:29, 588) Edvin Johnsson Odd Energy 1:05:32, 589) Harald Saarsoo 1:05:48, 590) Benny Ekvall 1:05:51, 591) Göran Eriksson 1:05:52, 592) Rickard Åhman 1:05:54, 593) Daniel Printz 1:05:56, 594) Jessica Ekman Gustafsson 1:05:57, 595) Victor Eriksson 1:06:02, 596) Christina Georgsson 1:06:03, 597) Janni Axelsson Elgiganten 1:06:09, 598) Wilma Fagerberg 1:06:19, 599) Ola Van Den Berg 1:06:24, 600) Cecilia Ronéus Tormestorp 1:06:27, 601) Carl Serrander 1:06:42, 602) Mikael Gustafsson 1:06:47, 603) Elenor Dahlstedt 1:06:48, 604) Lina Sjöblom 1:06:50, 605) Kerstin Steen 1:06:51, 606) Madeleine Stadig MUCF 1:06:58, 607) Cina Nyström 1:07:06, 608) Malin Stodola 1:07:07, 609) Madelen Fredriksson Växjö Löparklubb 1:07:10, 610) Maria Svensson 1:07:12, 611) Moa Axelsson 1:07:16, 611) Louise Leske Älmby Entreprenad AB 1:07:16, 613) Sabina Petersson 1:07:30, 613) Marie Alfengård 1:07:30, 615) Ellen Olofsson 1:07:32, 616) Anders Nilsson Micropower Group 1:07:38, 617) Urban Thim Getinge 1:07:42, 618) Carolina Ottosson 1:07:44, 619) Emelie Sundgren Visma Enterprise AB 1:07:45, 620) Jessica Nyberg Run4fun 1:07:47, 621) Hugo Larsson Assemblin El Växjö 1:07:53, 622) Alfred Kaltenback Assemblin El Växjö 1:07:53, 623) Tove Karlsson 1:07:54, 624) Diana Forsgren Ottosson Region Skåne 1:08:06, 625) Emelie Johansson 1:08:13, 626) Claes Gyllensvärd 1:08:17, 627) Dejan Mazalica Rottne Industri AB 1:08:24, 628) Robin Thorn Mösshultarna 1:08:25, 629) Christin Sundberg 1:08:25, 630) Tomas Nilsson 1:08:26, 630) Jenny Nilsson 1:08:26, 632) Frank Svensson Dustin 1:08:27, 633) Jonas Stark Elgiganten 1:08:36, 634) Kjell Åkesson 1:08:38, 635) Klara Steen Petersson 1:08:40, 636) Christopher Bohlin 1:08:44, 637) Nina Rehn 1:08:48, 638) Börje Granath Brittatorp TK 1:08:56, 639) Albin Gustafsson 1:09:00, 640) Richard Müller 1:09:05, 641) Manoranjan Kumar Volvo CE 1:09:11, 642) Ali Hajian Foroushany Volvo CE Braås Fritidsförening 1:09:17, 643) Fritjof Ohlsson 1:09:19, 644) Mariia Goncharova Volvo CE Braås Fritidsförening 1:09:28, 645) Simon Nilsson Rottne Industri AB 1:09:44, 646) Torgny Häll 1:10:11, 647) Magnus Andersson 1:10:26, 648) Monika Petrovska 1:10:28, 649) Lisa Alexandru 1:10:28, 650) Chiara Lenza 1:10:31, 651) Anat Shapira 1:10:33, 652) Ola Sjöö Assemblin El Växjö 1:10:35, 653) Linus Petersson 1:10:50, 654) Kevin Pettersson 1:10:52, 655) David Lindström IST Group AB 1:11:06, 656) marcus johansson 1:11:25, 657) Daniel Römer 1:11:27, 658) Amanda Öman 1:11:30, 659) Pernilla Thorin 1:11:33, 660) Dennis Andersson 1:11:36, 661) Jens Karlsson Dustin 1:11:41, 662) Robin Söderqvist 1:11:47, 663) Isabella Sainio Värnamo 1:11:53, 664) Linda Gyllberg 1:12:03, 665) Anna Bredenlöw Löfgren 1:12:18, 666) luis carlos arias fandino Växjö löpparklub 1:12:48, 667) Julia Karlsson 1:13:27, 668) BALAJI BODDU Volvo CE Braås Fritidsförening 1:13:29, 669) Lars Binkemo Katedralskolan 1:13:35, 670) Sarah Nguyen Elin Wägnerskolan 1:13:41, 671) Klara Sahlberg 1:13:42, 672) Viktor Olsson Rottne Industri AB 1:13:43, 673) Moa Van Den Berg 1:13:48, 674) Johanna Larén-Sandgren 1:13:56, 675) Maria Berglund 1:13:59, 676) Louise Timén 1:14:14, 677) Emma Rydén PM & Vänner Restaurang AB 1:14:33, 678) Ulf Folkesson 1:14:58, 679) Ann-Sofie Ringeborn 1:15:18, 680) Sofia Rosén 1:15:23, 681) Tobias Rejdvik 1:15:32, 682) Charlotte Becker PM & Vänner Restaurang AB 1:15:55, 683) Ann-charlotte Mengel 1:16:02, 684) Zara Shirazi Gro VXO AB 1:16:21, 685) Simon Ekman 1:17:45, 686) Kristoffer Woxneryd 1:17:50, 687) Isolde Sundberg 1:18:16, 688) Selma Soelberg 1:18:20, 689) Emil Vesterlund Odd Energy 1:18:44, 690) Peter Ekvall 1:19:01, 691) Fredrik Örnberg Dustin 1:19:07, 692) Edvin Fajkovic 1:19:10, 693) Frida Hagberg Dustin 1:19:45, 694) Arild Karlsson Rottne Industri AB 1:20:23, 695) Ester Tuneskog Wexiö karate kai 1:20:29, 696) Tobias Björk 1:21:23, 697) Meja Norlin 1:21:28, 698) Maria Borghem VäxjöAIS Dragkamp 1:21:46, 699) Alexander Aslanlis Elgiganten 1:21:53, 700) Subhi Omar Elgiganten 1:22:02, 701) Mathilda Petersson Carlberg 1:22:28, 702) Catarina Bengtsson 1:22:51, 703) Lollo Leijner 1:23:11, 704) Hanna Axelsson 1:23:17, 705) Sophia Linnros 1:23:25, 706) Theo Svensson Sayed 1:24:30, 707) Magnus Wärenfeldt Dustin 1:25:55, 708) Miklos Csanadi Elmberg 1:26:06, 709) Emelie Norbäcker 1:26:34, 710) Lars-Göran Olausson Team Blekinge 1:27:19

4,7 km

1) Anton Wretström 16:51, 2) Johan Magnusson Liljas Personbilar AB 17:01, 3) Henrik Larm 17:15, 4) Björn Pettersson Björnstorps IF 17:24, 5) Tobias Johansson Glasriket Rc Nybro 17:25, 6) Christer Svensson Sverigedemokraterna Växjö 18:30, 7) Alma Winroth IFK VÄXJÖ 18:33, 8) Annika Lilja 18:41, 9) Hampus Lindvall 18:50, 10) Björn Eklund Växjö kanot Club 18:57, 11) Simon Thellsson Fortnox AB 19:02, 12) Adam Wretström 19:21, 13) Petra Skiöld 19:31, 14) Niclas Hammarstedt SJ Krösatåg 19:50, 15) Harry Wolfner IFK Växjö 19:52, 16) Hugo Bark Team Avocado 19:57, 17) Charlie Gustafsson Ingelstad IK 20:04, 18) Emil Lagerman Internationella Vänner 20:10, 19) Per Wilhelmsson DMG MORI Sweden 20:13, 20) Daniel Carlsson SJ Krösatåg 20:17, 21) Emilia Sandberg Team Blekinge 20:21, 22) Mattias Karlsson IFK Växjö 20:24, 23) Peter Håkansson ASK Växjö 20:29, 24) Lars Arvidsson Katedralskolan 20:32, 25) Dennis Carlsson Volvo Construction Equipment 20:37, 26) Joacim Konnéus 20:40, 27) Jonas Jonell Stockholm 20:40, 28) Simon Lindén Visma Enterprise AB 20:45, 29) Anton Winroth 21:09, 30) Albin Arvidsson Colix Systems AB 21:20, 31) Oliver Nilsson 21:27, 32) Jesper Jespersen 21:34, 33) Johannes Vilhelmsson Nufotec Design 21:37, 34) ¨Carl Vilhelmsson Nufotec Design 21:43, 35) Klara Fransson 21:45, 36) Lukas Jälmestedt Målilla-Mörlunda SKI 21:47, 37) Magnus Olsson SJ Krösatåg 21:48, 38) Måns Regin Colix Systems AB 21:50, 39) Andrii Kiriachek Team Avocado 21:58, 40) Jon Ninel Laesi Volvo Braås Fritidsförening 22:06, 41) Karl Lagerman Internationella Vänner 22:07, 42) Martin Tiinus 22:10, 43) Johanna Andersson SJ Krösatåg 22:16, 44) Jonas Gustafsson Ingelstad IK 22:19, 44) Samuel Collskog Colix Systems AB 22:19, 46) Roger Rosberg 338 Småland 22:22, 47) Isak Kidane Team Avocado 22:27, 48) Ellen Österberg 22:27, 49) Mats Korner Växjö Löparklubb 22:31, 50) Johan Thuresson Skillingaryd 22:33, 51) Adam Bereketab Team Avocado 22:39, 52) Ebba Gröndahl Barrikaden AIF Malmö 22:52, 53) Erklid Kaci VOLVO CE 22:56, 54) Jessica Råhlin 22:57, 55) Niklas Davidsson 23:01, 56) Mattias Nejdefelt SJ Krösatåg 23:07, 57) Emil Carlsson IFK Växjö 23:10, 58) Peter Daniels Vattenråttans LK 23:16, 59) Jani Toivanen 23:21, 60) Anders Johansson 23:22, 61) Erik Råhlin Eon Energidistribution AB 23:26, 62) Cherinda Svedin Team Avocado 23:32, 63) Robin Westin Colix Systems AB 23:33, 64) John Ederfors 23:43, 65) Pontus Persson 23:46, 66) Omer Irfan IST Group AB 23:47, 67) Pontus Lidberg IST Group AB 23:52, 68) Robin Kalmeborg 23:52, 69) Agne Viker 23:52, 70) Katarina Sandberg 23:55, 71) Felicia Maurin Friskis&Svettis 23:59, 72) Rebecka Unnersjö Skillingaryds FK 24:04, 73) Marta Stenbenke 24:09, 74) Julia Jansson Edling IKHP Huskvarna 24:10, 75) Chris Midmark 24:11, 75) Ines Zdenac 24:11, 77) Sakhi Jafari 24:13, 78) Emma Fransson 24:20, 79) Nina Desanginés 24:24, 80) Emil Brynielsson Fortnox AB 24:27, 81) Adrian Nilsson 24:29, 82) Jakub Sznurowski Nufotec Design 24:29, 83) Sofie Rothen Eon Energidistribution AB 24:30, 84) Patrik Vinberg Visma Enterprise AB 24:31, 85) Jim Wilhelmsson Nufotec Design 24:31, 86) Thomas Fortfell 24:32, 87) Lina malberg 24:46, 88) Ida Bengtsson Colix Systems AB 24:48, 89) Björn Davidsson IST Group AB 24:50, 90) Jonas Emsjö SJ Krösatåg 24:51, 91) Elena Escuder Milian Volvo CE Braås Fritidsförening 24:58, 92) Robin Kalmeborg 24:59, 93) Christofer Elfström Volvo CE Braås Fritidsförening 25:04, 94) Mats Gustavsson KraftPowercon 25:06, 95) Jesper Bergvall-Persson 25:07, 96) Johan Lindelöf 25:09, 97) Emil Månsson Colix Systems AB 25:14, 98) Maurice Weber 25:15, 99) Johan Koch Team Avocado 25:16, 100) Sara Stamming 25:23, 101) joel cramsky 25:26, 102) Beata Barta 25:29, 103) Vasko Andanovski Micropower Group 25:31, 104) Edvin Ström Fortnox AB 25:33, 105) Mohammad Khalil KraftPowercon 25:34, 106) Marko Torkkeli KraftPowercon 25:36, 107) Anna Eckerström Höller Wärnamo SK 25:38, 108) Herman Stallgård Wexiö karate kai 25:39, 109) Nilas Broselid Barck IFK Växjö 25:48, 110) Kent Salomonsson Balco AB 25:52, 111) Tero Hedin Väisänen 25:54, 112) Daniel Römer 25:59, 113) Zoe James 26:06, 114) Staffan Spjuth Visma Enterprise AB 26:08, 115) Peter Holmgren 26:11, 116) Anna Fellesson 26:11, 117) Frida Mellstedt FK Puls 26:13, 118) Sophie Hjelmer 26:13, 119) Ludvig Cesar Telekonsult Syd 26:26, 120) Sofie Linnér 26:29, 121) Ulrica Einarson Katedralskolan 26:30, 122) Alice Löfstrand IFK Växjö 26:40, 123) Andreas Löfstrand Volution Sweden 26:48, 124) Amanda Stejdahl 26:49, 125) Åsa Eklund Växjö kanot Club 27:04, 126) Sara Ståhl IST Group AB 27:07, 127) Ida Enzenross IFK Växjö 27:11, 128) Rebecka Jälmestedt Målilla-Mörlunda SKI 27:13, 129) Jerry Strand Visma Enterprise AB 27:14, 130) Liam Calderon 2013 27:20, 131) Emelie Sundgren Visma Enterprise AB 27:22, 132) Staffan Åkerberg IST Group AB 27:30, 133) Anastasia Carlsson 27:42, 134) Yesab Kidane Team Avocado 27:47, 135) Malin Söderlund 27:52, 136) Johan Ahlgren Fellessons 27:52, 136) Saga Söderlund 27:52, 138) Berjan Djeza Team Avocado 27:54, 139) Håkan Wretström 27:56, 140) Magnus Sjöstrand 27:58, 141) Tobias Andersson Fogmaker International AB 28:02, 142) Alexander Bengtsson SJ Krösatåg 28:08, 143) Stefanie Biörck 28:09, 144) Léonie Dapi Nzefa 28:12, 145) Maria Händevik 28:13, 146) Anna Bainbridge 28:16, 147) Dennis Gustafsson 28:17, 148) Tobias Persson Fortnox AB 28:21, 149) Jessica Cedervall 28:22, 150) Sofie Gustafsson 28:29, 151) Annie Gustafsson 28:29, 152) Veronica Thörne 28:43, 153) Sofia Gulldén Stridsberg 28:47, 154) Pernilla Bodin 28:49, 155) William Jandt Wexiö karate kai 28:58, 156) Niklas Fransson 29:08, 157) Ida Rålin Wexiö karate kai 29:12, 158) Margareta Johansson Algutsboda 29:19, 159) Julia Gustensson D1, grupp 3 29:29, 160) Lena Marshall 29:32, 161) Pontus Sjögren Fellessons 29:47, 162) Peter Green Rottne Industri AB 29:48, 163) Maria Da Silva Israelsson 29:48, 164) Kordian Goetz Volvo CE Braås Fritidsförening 29:50, 165) Sinval Junior 29:57, 166) Helena Wilhelmsson 30:05, 167) Kristina Tejler 30:06, 168) Oscar Pilkvist Team Avocado 30:08, 169) Martin Wåhlander Eon Energidistribution AB 30:11, 170) Therése Sjölund Fellessons 30:12, 171) Frida Andersson Wexiö karate kai 30:13, 172) Bruno Arias Engelska skolan 30:15, 173) Sofia Petersson 30:19, 174) Siri Jonsson Ifk växjö 30:23, 175) Lars Johansson 30:25, 176) Sebastian Wieslander 30:25, 177) Frida Arvidsson Katedralskolan 30:29, 178) Angelica Stallgård Wexiö karate kai 30:33, 179) Hanna Lindberg 30:44, 180) Martina Rosberg 30:46, 181) Melker Syrén 30:47, 182) Jonna Janson 30:47, 183) Olivia Mathson 30:49, 184) Isabella Wadman 30:50, 185) Nadine Bengtsson Rottne Industri AB 30:50, 186) Stephanie Ellfors Fellessons 30:52, 187) Angelica Levin 30:54, 188) Benjamin Bengtsson 31:05, 189) Astrid Leonard 31:06, 190) Axel Andersson KronoCon AB 31:06, 191) Emelie Sigvardsson 31:09, 192) Mattias Syrén 31:10, 193) Hanna Sjöstedt 31:19, 194) Emma Alexson Accaoui 31:19, 195) Anette Hedin Väisänen 31:27, 196) Mirjam Blomster Stenermark 31:47, 197) Marie Ingemansson Fogmaker International AB 31:49, 198) Anne Rohwedel 31:55, 199) Tytti Sorsa Team Avocado 31:56, 200) Sixten Svensson Rydaholms IF 32:04, 201) Sebastian Tirse’n 32:05, 202) Magdalena Söllner Artisan Global Media 32:06, 203) Wilma Davidsson 32:07, 203) Hanna Ingvarsson 32:07, 205) Jenny Signahl 32:14, 206) David Blomster 32:15, 207) Andy Ekberg Visma Enterprise AB 32:15, 208) Pernilla Lundqvist 32:19, 209) Safa Albderi Eon Energidistribution AB 32:22, 210) Marlene Blomgren Svensson Länsförsäkring Kronoberg 32:35, 211) Thilda Rydberg 32:39, 212) Mikaela Andersson Colix Systems AB 32:40, 213) My Gustafsson Colix Systems AB 32:40, 214) Madelene Dunberg Visma Enterprise AB 32:52, 215) Emma Lindahl 32:52, 216) Sina Urban Volvo CE Braås Fritidsförening 33:02, 217) Stina Dalefalk 33:12, 218) Tor Händevik 33:14, 219) Amela Caprnja 33:15, 220) Magnus Jeppsson Skogsbackens IK 33:16, 221) Emelie Söderlund 33:27, 222) Thea Sandström D1 grupp 3 33:34, 223) Maja Radulovic Wexiö karate kai 33:54, 224) Jerker Nilsson Rottne Industri AB 33:57, 225) Malin Isenfors 33:57, 226) Malin Johansson 33:59, 227) Simon Karlsson KronoCon AB 34:03, 228) Christian Eek KronoCon AB 34:03, 229) Hampus Fransson 34:19, 230) Ellen Larsson Växjö Löparklubb 34:19, 231) Jenny Larsson Växjö Löparklubb 34:19, 232) Emma Jörnehav 34:23, 233) Khalil Mousaviyan Växjö 34:29, 234) Maria Ekman Jönsson 34:50, 235) Hannah Gill 34:54, 236) Sylvie Ante Glinghammar 34:55, 237) Berglind Matthiasdottir Uggaskadar 35:17, 238) Haraldur Blöndal Kristjansson IST Group AB 35:25, 239) Meriana Nakoura Fogmaker International AB 35:31, 240) Rony Yakoub Fogmaker International AB 35:31, 241) Anna Hellborg 35:51, 242) Nelly Runesson 35:56, 243) Magnus Johansson 36:03, 244) Linda Alfons 36:10, 245) Allan Nicklasson Lessebo 36:18, 246) Andreas Seiborg KronoCon AB 36:28, 247) Christine Wiberg KronoCon AB 36:28, 248) Louise Ottosson KronoCon AB 36:28, 249) Mia Bernerius Fk puls 36:32, 250) Christofer Hellqvist 36:38, 251) Tina Magnusson 37:49, 252) Åsa Johansson 38:12, 253) Alexander Harréns Sverigedemokraterna Växjö 38:50, 254) Vidar Gummeson Alvesta SK 39:29, 255) Emil Ygdevik Tingsryd 39:46, 256) Jessica Larsson 39:47, 257) Lisbeth Arias Engelska skolan 40:15, 258) Jorge Hernandez 40:32, 259) Abdulkarim Alsmaiel KraftPowercon 41:24, 260) Britt Marie Svensson 43:04, 261) Hedda Lamme Lundgren 43:10, 262) Moa-Li Håkansson 43:19, 263) Richard Unghy IV Produkt 43:32, 264) Jan Svensson Rottne Industri AB 44:15, 265) Kristina Ponting IF UDD 44:31, 266) Malin Hohenberg Volvo CE fritidsföreningen 44:43, 267) Helén Wigers 45:13, 268) Johanna Friman 45:14, 269) Marjana Kadar 45:44, 270) Frances Gill 47:20, 271) Tessa Toivanen/Karlsson 48:32, 272) Victor Gröndahl 50:12, 273) Ingvar Mohlin Sverigedemokraterna Växjö 54:47, 274) Suokaina Ait Mazzini Team Avocado 56:06, 275) Ulrika Bernhardsson 57:56, 276) Frans Bernhardsson 57:56

Pojkar födda 07-12 4,7 km

1) Axel Jonsson IFK Växjö 18:09, 2) Adam Håkansson Växjö Norra 18:33, 3) Gustaf Byåker Högby IF 19:01, 4) Malte Månsson Lerum IS 19:42, 5) Sixten Persson SK Graal 19:51, 6) Theodore Stojic Navarro IFK Växjö 19:56, 7) Ludwig Gustafsson Nöbbele BK 20:27, 8) Erik Tiinus 20:52, 9) Oscar Falk VBK 21:07, 10) Leo Fridlund Växjö BK 21:10, 11) Victor Karlström IFK Växjö 21:18, 12) Viktor Tiinus 25:43, 13) Felix Höller Wärnamo SK 25:58, 14) Isak Heerman 26:08, 15) William Sandgren 26:37, 16) Nils Andersson 26:42, 17) Emil Erelt Ok Norrvirdarna 27:38, 18) Milo Hellqvist 36:39, 19) Isak Heerman 1:36:41, 20) Felix Höller Wärnamo SK 2:29:47

Flickor födda 07-12 4,7 km