Hockeyns kamp för NHL-miljonerna

I förra veckan förlängdes avtalet mellan NHL och svensk ishockey – och redan nu har det gett svenska klubbar sammanlagt runt 20 miljoner kronor.

Men det var nära att coronakrisen hade stoppat allt.

Sedan NHL och svensk ishockey förlängde övergångsavtalet i förra veckan har åtta spelare som tillhörde svenska klubbar den gångna säsongen skrivit NHL-kontrakt.

Varje övergång ger svensk ishockey i snitt runt 300 000 dollar, motsvarande cirka 2,9 miljoner kronor.

Men coronapandemin höll på att stoppa allt.

Forsberg, förbundets avgående generalsekreterare Tommy Boustedt och SHL:s sportchef Johan Hemlin var överens med NHL om ett nytt avtal i vintras då det nuvarande skulle gå ut. Det skulle ge svensk ishockey ännu större pengar för övergångarna.

– Jag var över i samband med All star-helgen i St Louis i slutet av januari och tog i hand med både Gary Bettman (NHL-kommissionären) och Bill Daly (vicekommissionären). Allt skulle sättas på pränt och så skulle vi skriva på avtalet i mars i New York, berättar Forsberg som under många år varit förbundets ansvarige i kontakterna med NHL.

"En chock"

Men så kom coronakrisen.

– Det blev en chock. Jag fick höra att NHL-klubbarna inte tyckte att det var läge för ett nytt avtal. Det är ju de, ägarna, som tar det slutgiltiga beslutet, berättar Forsberg och fortsätter:

– I det läget fanns två alternativ. Det ena var att vi skulle pausa avtalet och då hade vi inte fått någonting. NHL hade visserligen inte kunnat ta spelare på samma sätt, men å andra sidan har alla spelare en "out-klausul" för NHL så då hade vi stått där utan ersättning. Det andra var att förlänga det gamla avtalet. Det gick NHL med på.

I fjol flyttade runt 30 svenska spelare till NHL vilket gav svensk ishockey cirka 93 miljoner kronor. Pengar som, inte minst under coronakrisen, betyder oerhört mycket.

– I dessa tider när klubbarna inte vet läget kring ekonomin, sponsorer och publik så hjälper de här pengarna väldigt mycket för det löpande och säkerställer till viss del driften, säger Forsberg som hoppas att det avtal som egentligen skulle ha signerats nu, blir av nästa vår.

Får inte åka

Totalt har 110 svenskar spelat i NHL under den nuvarande och pausade säsongen. Forsberg tror att 15-20 spelare skriver NHL-kontrakt under sommaren. Den 15 juni är sista övergångsdatum för kontraktsbundna spelare medan den 15 juli gäller för de spelare som väljs i förstarundan i draften.

Där finns nästa problem. I nuläget ryktas det om en virtuell draft i juni, medan en del klubbar vill att draften ska hållas först efter säsongen om NHL återupptas.

– Om de kommer i gång och draften blir i september eller oktober så har vi kommit överens om att de kan skriva kontrakt med spelarna men inte ta över dem. Då spelar de ju redan i Sverige. Det är NHL helt förstående med, säger Forsberg.

Fakta Fakta: Så fördelas pengarna Enligt nuvarande och förlängda avtal får svensk ishockey 260 000 dollar (cirka 2,5 miljoner kronor) för de tio första spelarna per år som flyttar till NHL, från och med den elfte spelaren stiger summan till 350 000 dollar (3,3 miljoner). Snittet brukar därmed bli runt 300 000 dollar per spelare. Pengarna fördelas sedan till spelarnas klubbar fyra säsonger tillbaka i tiden. SHL och hockeyallsvenskan kom i fjol överens om att fördela 10 procent av pengarna mellan hockeyettan och spelarens moderklubb. Svensk ishockey får beloppen utdelade via två utbetalningar per säsong, i september och januari. Visa mer...