Liatorp/Eneryda tar emot Torpa IF

På tisdagen tar Liatorp/Eneryda sig an Torpa IF på hemmaplan i division 5 Småland sydvästra herr i fotboll. Båda lagen vann senast, Torpa IF mot Lidhult och Liatorp/Eneryda mot HL 21, båda med samma slutresultat (4-1).