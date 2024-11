När det var just Degerfors som Öster skulle möta i sista matchen gick mina tankar tillbaka till 2014. Öster skulle möta Degerfors i sista omgången, Degerfors var redan klara för spel i Superettan 2015 medan Öster var tvungna att vinna matchen för att undvika kval. Man trodde väl då att Degerfors skulle vara rätt nöjda och att det skulle bli en relativt lätt match och att tre poäng skulle bärgas.

Det blev precis tvärtom och Degerfors vann matchen med 2–0 och Öster fick spela kval mot IK Frej och vi vet alla hur det slutade. Med det tankarna under veckan har det varit riktigt pirrigt i magen.

5 poäng: Hjälte 1: Ivan Kricak

Kanske som övriga spelare lite passiv vid Degerfors första mål men växte sen in i matchen och var en jätte i försvaret. Han vann dueller, blockade skott och nickade undan bollar som kom in i straffområdet. Han gjorde framför allt det viktiga 1–1-målet som nog lugnade nerverna på många Österspelare och ledare. Han har varit en av Östers och Superettans bästa försvarsspelare under säsongen.