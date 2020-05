Nya planen – träffa Löfven: Måste nog upp dit

Foto: Anders Wiklund/TT

Elitfotbollen i Sverige väntar fortfarande på grönt ljus.

Nu vill Svensk elitfotboll (Sef) lyfta frågan med statsminister Stefan Löfven.

Det har väckts kritik mot att Folkhälsomyndigheten (FHM) fortfarande inte ger tummen upp för spel i de högsta serierna. Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand menar att fotbollen särbehandlas jämfört med andra verksamheter, och Mats Enquist är inne på att frågan nu måste lyftas med politikerna.

– Vi måste vända på alla stenar vi kan, fotbollen gemensamt. Vi har svårt att förstå varför vi mer eller mindre är ensamt utpekade som den bransch som har ett yrkesförbud. Den professionella idrotten är inte riktigt samma sak som all idrott, men vi har klumpats ihop bland all seniortävling. Och vi har lite speciella förtecken i och med att vi självfinansierar oss. Vi har ingen bidragsintäkt, utan vi har mer en kommersiell intäkt i fotbollen. De pengarna får vi inte när vi står still, säger Enquist till TV4:s Fotbollskanalen.

"Inte gett resultat"

På fredagseftermiddagen deltog han i ett möte med klubbcheferna i de herrallsvenska klubbarna och enligt Fotbollskanalen var deras gemensamma slutsats att lyfta frågan med politikerna. Målet är att få träffa Stefan Löfven, menar Enquist enligt sajten.

– Om jag ska vara ärlig tror jag inte att det räcker med Amanda Lind (kultur- och idrottsminister), det ska nog ända upp till statsministern för att det ska hända någonting. Man måste få en vettig diskussion om helheten. Hittills har politikerna hänvisat oss till RF (Riksidrottsförbundet) och FHM, men det har ju inte givit resultat, säger Enquist.

"Lite rörigt"

Om förhoppningen att få till ett möte med statsministern säger han:

– Jag hoppas att fotbollen kan få det. SvFF driver detta tillsammans med oss. Jag tror det är en nödvändig diskussion man måste ta. Det blir lite rörigt när man å ena sidan har Folkhälsomyndighet som självklart ska titta på, och arbeta med, smittskyddsfrågan, sedan har man ett RF som är kluvet i frågan. Då hamnar vi, som vi nu har gjort, lite grand på kant. Då är det bra att politikerna tänker till, på vilket sätt man vill behandla de kommersiella idrotterna och vilka konsekvenser olika beslut får. Vi har visat att vi tar frågan om vårt ansvar på allvar, nu vill vi bli tagna på allvar med.