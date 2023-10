Nykvarns IF möter AIK på hemmaplan

Dags för match – Nykvarns IF möter AIK på hemmaplan i Furuborghallen i SSL herr i innebandy. Säsongen har startat dåligt för Nykvarns IF, som bara har tre poäng efter fyra spelade matcher. AIK har sex poäng. AIK vann sin senaste match med 10-9 mot JIK, Nykvarns IF blev besegrat av Pixbo.