Nykvarns IF tar emot Växjö

På söndagen tar Nykvarns IF sig an Växjö på hemmaplan i Furuborghallen i SSL herr i innebandy. Efter två spelade matcher är Nykvarns IF är helt utan poäng. Växjö har fem poäng. Växjö vann senast mot FCH med 9-4, Nykvarns IF blev besegrat av Storvreta.