Öjaby Sport möter SSG IF på bortaplan

På fredagen tar Öjaby Sport sig an SSG IF på bortaplan i Torslundahallen i division 3 Småland södra herr i innebandy. Lagen vann i premiären, Öjaby Sport med 5-4 mot Alvesta och SSG IF med 7-6 mot Slätafly.