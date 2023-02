Österlegendaren ”Pål The Wall”: ”Oléo var ett fantastiskt ställe”

1980-talet var ett både märkligt och dramatiskt decennium. Ute i den stora världen pågick ett kallt krig mellan supermakter, ett krig som tinades upp och resulterade i Sovjetunionens sönderfall, kommunismens upplösning och seger för marknadsekonomin. Varken i den stora världen eller i lilla Sverige hade heller pengarullningen inom idrotten satts igång. Idrottsmän var inte bara idrottsmän, utan lärare, murare och brandmän under halva arbetsdagen. Spelarna var fortfarande mer profiler än maskiner och i den tidsandan var manegen krattad för spelare som Pål Lundin. Det gick, med lite list, att kombinera en spektakulär spelstil med en lika spektakulär livsstil och det gjorde Pål Lundin. Och under sent 80-tal och tidigt 90-tal finns en generation 70-talister bland de unga supportrarna på Värendsvallens läktare. En generation som med tiden ska komma att präglas mycket av nostalgi. Den generationen släpper direkt in Pål Lundin i sina hjärtan och där har han haft en fast plats sedan dess.