Pixbo spelar mot Nykvarns IF på hemmaplan

Pixbo spelar hemma mot Nykvarns IF i kväll i SSL herr i innebandy. Det har varit en tuff start på säsongen för Nykvarns IF, som bara har tre poäng efter tre matcher. Pixbo har sju poäng. Lagen vann senast, Nykvarns IF med 5-4 mot Växjö och Pixbo med 5-0 mot Karlstad.