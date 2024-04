Räppe möter Hässleholms IF på bortaplan

På fredagen tar Räppe sig an Hässleholms IF på bortaplan på Österås IP i division 2 södra Götaland herr i fotboll. Medan Hässleholms IF har fyra poäng så har det gått betydligt tyngre för Räppe, som är helt utan poäng. Det efter två matcher. Hässleholms IF vann sin senaste match med 2-0 mot Nosaby, Räppe lyckades inte lika bra och förlorade mot Österlen.