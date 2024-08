Räppe spelar mot Hässleholms IF på hemmaplan

På fredagen tar Räppe sig an Hässleholms IF på hemmaplan på Räppevallen i division 2 södra Götaland herr i fotboll. Hässleholms IF har en svit på 15 matcher utan förlust inför mötet med elfteplacerade Räppe. Räppe blev utan poäng i senaste matchen, mot Högaborg.