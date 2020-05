Rekordsiffror för Jordan-dokumentären

Foto: JEFF ROBERSON/AP/TT

The Last Dance, dokumentärserien om basketikonen Michael Jordans tid i NBA och Chicago Bulls, har gjort succé i historisk bemärkelse.

Nu meddelar den amerikanska sportkanalen ESPN, som varit med och producerat serien, att dokumentären har haft genomsnittliga tittarsiffror på 5,6 miljoner och att den därmed är den mest sedda på ESPN någonsin.

Detta låter kanalen meddela efter att det tionde och sista avsnittet sänts på amerikansk tv i söndags kväll.

ESPN:s tidigare rekord för en dokumentär var 4,6 miljoner tittare i genomsnitt för programmet You Don't Know Bo (2012), som handlar om Bo Jackson, idrottsstjärna i både baseball och amerikansk fotboll.

I Sverige går The Last Dance att följa via streamingtjänsten Netflix.