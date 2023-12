SAIK illa ute mot Rättvik – Henriksen matchhjälpe

SAIK låg under sent in i andra halvlek i hemmamatchen i Elitserien herr i bandy mot Rättvik. Men laget vände underläget, och vann, med 6-5 (3-4) i lördagens match på Göransson Arena. Stor matchhjälte blev Dennis Henriksen, med sitt 6–5-mål efter 83 minuter.