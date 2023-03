Smålandspostens satsning på den lokala fotbollen fortsätter – fyra år till med direktsända matcher

Nytt för den kommande säsongen är att all livesport sänds i vårt digital plus-abonnemang, helgabonnemang eller komplettabonnemang. Livesport sänds inte längre på våra nischsajter eller i vårt digital bas-abonnemang. Behöver du uppgradera ditt bas-abonnemang går du in på våra sajter eller kontaktar vårt Kundcenter på kundcenter@smp.se eller via telefon 0470-770500.