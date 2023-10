Supermiraklet som krävs för EM-spel

Grundregeln är att de fyra gruppsegrarna på varje Nations League-nivå (A, B och C) gör upp om var sin extraplats till EM. Om en gruppsegrare från Nations League redan kvalat in via det ordinarie kvalspelet går deras plats till den bästa grupptvåan och så vidare. Om det finns färre än fyra lag kvar på nivån som ännu inte kvalat in – vilket är högst troligt på framför allt A-nivån – så fyller man på nedifrån.