Taif tvingades slutföra matchen: ”Vilken arbetsgivare hade tvingat tillbaka sina anställda två timmar efter att det smällt en bomb?”

Under nästan två timmar pågick en tuff förhandling där Tingsryd, under hot om bestraffning, tvingades slutföra matchen mot Kristianstad som avbrutits efter att en banger kastats in på isen nära målvakten Daniel Rosengren.